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История интернациональной любви

18.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Он белорус, она украинка – «Авангард» встретился с интернациональной парой Андрея Косенкова и Любови Колодий и узнал о трогательной истории их знакомства и любви, особенностях воспитания детей и жизни гражданки другой страны в Беларуси.

История интернациональной любви

Любовь Колодий родилась и выросла в украинском городе Николаеве. Там же в 2012 году она в тандеме с подругой решила открыть брачное агентство. В силу профессии пришлось зарегистрироваться в популярных социальных сетях. И вот однажды, просматривая ленту «Одноклассников», увидела фото Андрея. Она машинально поставила «класс» и продолжила листать ленту, а на следующий день, зайдя в соцсеть, увидела, что Андрей написал ей «привет». Так завязалась их переписка, ставшая началом красивой истории интернациональной любви двух замечательных людей.

– Честно сказать, с большим недоверием и скепсисом поначалу отнеслась к нашему общению, – признается Люба. – Ну не могла я поверить, что человек, который знакомится через соцсеть, настроен на серьезные отношения.

Однако на деле все оказалось совсем наоборот. Андрей с первых дней понял, что Люба – его судьба, и, чтобы доказать серьезность своих намерений, в скором времени пригласил ее в гости, в родной агрогородок Коммунар. После долгих колебаний и раздумий Люба все-таки отважилась рискнуть и отправилась в Беларусь к понравившемуся ей молодому человеку. Погостив немного, она вернулась на родину, решив для себя, что, если чувства и любовь настоящие, расстояние и границы им не помеха. И оказалась права: через некоторое время Андрей понял, что не может жить без этой девушки, и отправился вслед за ней в Украину.

– Там мы прожили несколько месяцев, но я видела, что Андрей очень тоскует по Родине, – рассказывает Любовь. – Помню, как-то прогуливались мы по Николаеву, вдруг зазвучала композиция «Молодость моя, Белоруссия». И я увидела, что у Андрея на глаза навернулись слезы. Он посмотрел на меня и твердо сказал: «Надо ехать в Беларусь». И мы поехали!

В сентябре 2012 года они узаконили свои отношения и с тех пор обосновались в Коммунаре. Воспитывают троих детей: старшего Александра и неугомонных двойняшек Лёву и Варю. После переезда Любовь некоторое время работала в Гомеле администратором на автозаправочной станции. Однако, по ее словам, работа в другом населенном пункте отнимала много времени и сил, а она хотела проводить как можно больше времени с семьей. Поэтому на семейном совете было принято решение искать работу в Коммунаре. Вскоре ей подвернулось место прачки в Коммунаровской участковой больнице.

История интернациональной любви
Александр, Лев и Варвара

– Да, работа не из легких, но на сегодняшний день меня все устраивает, все под боком: и детский садик, и школа. И время свободное появилось. Вообще, мне у вас нравится! Я настолько привыкла, что, когда разговариваю с родственниками, уже говорю: как там у вас, в Украине? – смеется Любовь Колодий. – Так сложилось за эти 7 лет, что Украину я считаю своей Родиной, а Беларусь – своей страной.

Конечно, как в любой бочке меда есть ложка дегтя, так и в жизни Любы в Беларуси есть определенные сложности. В частности, из-за отсутствия между нашими странами определенных соглашений, у нее периодически возникают трудности в части медицинского обслуживания на территории нашей страны. Но, по словам женщины, есть и много плюсов.

– Прежде всего, меня удивили социальные гарантии для семей с детьми, особенно для многодетных. Для меня были приятными открытиями и размер пособий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и возможность ежегодного бесплатного оздоровления для детей, и материальная помощь, которая оказывается к школе.
Кстати, о школе. В этом плане, как говорит Любовь, им очень повезло. В Коммунаре прекрасное учреждение образования: достойная материально-техническая база, замечательный педагогический коллектив и, самое главное, большие возможности для развития и самореализации ребенка. Так, старший сын с удовольствием посещает секции спортивного ориентирования, велоспорта, филиал музыкальной школы по классу фортепиано, различные предметные кружки.

Однако, пожалуй, главное семейное хобби – совместные путешествия. Ежегодно они посещают святой источник в Славгороде, побывали в Минске, в бобруйской крепости и многих других местах.

– А еще я просто обожаю Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Это самое любимое место нашей дружной семьи. Вообще, мечтаю объехать всю Беларусь, познакомиться с природой, культурой и национальными традициями вашей страны. Моей страны, – говорит Любовь Колодий.

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото из архива семьи

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Он белорус, она украинка – «Авангард» встретился с интернациональной парой Андрея Косенкова и Любови Колодий и узнал о трогательной истории их...
 
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