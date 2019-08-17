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Вся Птичь в одном фильме (интервью корреспондента «Радзімы» с автором фильма о реке Птичь Юрием Гаркавым)

18.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Вся Птичь в одном фильме (интервью корреспондента «Радзімы» с автором фильма о реке Птичь Юрием Гаркавым)
«Река Птичь (от истока до устья)» — видеофильм с таким названием появился недавно на YouTube. Фильм с удовольствием посмотрела я сама, с не меньшим, а может, еще и большим интересом его смотрел муж-рыбак (честно признаюсь, из-за этого чуть не опоздали на работу), а порекомендовали его нам друзья — тоже рыбаки и любители природы. В фильме рассказывается и показывается весь путь, который проделывает река Птичь, — от родника на Минской возвышенности до впадения в Припять. После просмотра захотелось посоветовать этот фильм всем жителям нашего района, чтобы и они смогли приобщиться к красивой истории, снятой о близкой и дорогой каждому глусчанину Птичи, увидеть в кадре знакомые места (а Глусскому району в почти 40-минутном фильме «выделено» достаточное количество времени), порадоваться (а почему нет?), что у нас есть такое природное богатство. Я бы вообще показывала фрагменты из этого фильма на уроках географии или на классных часах в местных школах.

Автор фильма о реке Птичь — путешественник из Минска Юрий Гаркавый, известный многим рыболовам под псевдонимом Юрий Вилейский. На его счету уже несколько фильмов о белорусских реках (Щара, Сож, Свислочь, Западная Двина), все они есть на канале автора в YouTube. Я связалась с Юрием и попросила рассказать для читателей районки, как снимался фильм и какие впечатления оставила у него «наша» река. К слову, на канале фильм анонсирован как «самое длинное среднеречье Беларуси — большое путешествие через полстраны». Юрий Гаркавый оказался очень вежливым и приятным собеседником и охотно откликнулся на просьбу.


Вся Птичь в одном фильме (интервью корреспондента «Радзімы» с автором фильма о реке Птичь Юрием Гаркавым)
«Главное впечатление: эта река огромная, — начал свой рассказ Юрий и пояснил: — Птичь, думаю,  вторая по величине река, начинающаяся и заканчивающаяся в нашей стране. Крупнее только Березина — немногим больше 600 километров. Птичь же, по официальным данным, длиной около 470 километров, но мы «пробили» по спутнику ее русло — получается где-то 508 километров, то есть по большому счету ей недодали категорию, она должна входить в число больших рек нашей страны.

Птичь действительно огромная. По ней идешь-идешь, идешь-идешь… Такое ощущение, что она бесконечная. В районе Житина, Дричина,  Дараганово (Осиповичский район. — Прим. ред.) эта река вообще, я бы сказал, призвана для медитации: слабое течение, берега практически не меняются, она постоянно петляет среди каких-то дебрей, среди тростника… Ты находишься в абсолютной изоляции не то что от цивилизации, а от всего. Там нет ничего: вот просто вода, стены из тростника и ты в байдарке. Это нирвана в чистом виде. Не знаю, как это передать, но мы это ощутили.

Когда заканчивается болотистая часть, начинается уже глусская Птичь, и я скажу, что вы, глусчане, не зря ее любите. Понятно, что для вас она своя, родная, но там есть что любить и со стороны, не будучи жителем этих мест. Эти косы, пляжи, кручи… Я не могу даже объяснить, почему она радует глаз, почему она доставляет удовольствие. Бывают полезные участки рек, очень эффективные с каких-то точек зрения, например, рыбалки, но эстетически нейтральные. О Птичи так не скажешь».


Вся Птичь в одном фильме (интервью корреспондента «Радзімы» с автором фильма о реке Птичь Юрием Гаркавым)
В путешествие Юрий Гаркавый, как обычно, отправился со своим другом Робертом Андреевым, главным редактором газеты «Рыболов» и журнала «Рыболов-практик», который занимается описанием всех водоемов Беларуси. Вместе они за несколько лет изучили большинство мало-мальски крупных рек и озер, и в какой-то момент, вспоминает Юрий, «стало распирать от впечатлений, нужно было в чем-то это выразить»  — так он стал создавать фильмы, в которых сам и режиссер, и оператор, и монтажер. Кстати, технологически это довольно сложно, признается Юрий, ведь съемка в основном идет с руки, с качающейся байдарки, и, чтобы смонтировать качественный фильм, приходится отсеивать неимоверное количество кадров.

Реку Птичь Юрий снимал в 2017 году.

«Снимали по два-три дня, в несколько заездов, и их было очень много, даже не сосчитаю сколько, — вспоминает путешественник. — К истоку, к роднику, мы прошли пешком, а уже выше Русаковичей упали в байдарку. Вообще, стандартный байдарочный маршрут по Птичи занимает 10—12 дней, причем байдарочники идут 30—35 километров за день и проходят далеко не всю реку. А у нас ведь съемка, мы идем не слишком быстро, в среднем 25—30 километров за день. И на Птичь у нас суммарно ушел почти год. Это действительно огромной длины река, впечатление от нее осталось именно такое: просто бесконечная река».

 На «нашей», глусской, территории Юрий и его друг сделали остановку в Городке: «Собственно, мы там заканчивали часть маршрута, потом возвращались и начинали новую. Из деревни пришла молодая семья, муж, жена и ребенок, притащили огромную выварку белья и полоскали его в реке. Такой антураж, такой повеяло стариной… Я понимаю, что это не очень хорошо с современной точки зрения, что у человека должен быть водопровод, канализация и прочее-прочее. Но почему-то такие вещи греют душу: что люди не чураются этого, что нормально относятся к своему быту, к своей сущности».

Не могла я не спросить у своего собеседника о рыбалке на Птичи. И хотя на кадрах видны уловы путешественников, но вдруг какой-то особый трофей они поскромничали показать? «В таких походах по-серьезному рыбачить не удается, так, вечером на стоянке половить на ужин, а упираться только в рыбалку сложно: за день устаешь очень сильно, да и задачи немного другие. Особые трофеи? Нет, не попадались, — улыбается Юрий. — Маленькие сомики — на отпускание, их ниже Глуска полным полно, большие не попадались. Еще елец, плотва, густера, уклея…»

Вот такой у нас получился разговор. В самом его начале Юрий поблагодарил за интерес к фильму: «Очень радует, когда фильмы трогают души местных жителей. Значит, всё это не зря… Лишь бы больше людей пережили хоть малую часть тех эмоций, что я получаю в путешествиях». Повторюсь, что я действительно получила немалое удовольствие от просмотра, уверена, что фильм понравится и вам, наши читатели. Найти его можно, напомню, на YouTube, на канале Юрия Гаркавого, в поиске так и набирайте: «Река Птичь (от истока до устья)».


Вся Птичь в одном фильме (интервью корреспондента «Радзімы» с автором фильма о реке Птичь Юрием Гаркавым)
О. ВАСИЛЕВСКАЯ

 Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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«Река Птичь (от истока до устья)» — видеофильм с таким названием появился недавно на YouTube. Фильм с удовольствием посмотрела я сама, с не меньшим, а может, еще и...
 
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