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Жара возвращается в Беларусь: 19 августа местами будет до +31°С
18.08.2019 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 19 августа по юго-западу Беларуси столбик термометра поднимется до 31 градуса, местами по северо-западной половине страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы.
В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах - порывистый.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-западу - 16-19 градусов. В середине дня воздух прогреется до 24-29 градусов, местами - до 30-31.-0-
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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 19 августа по юго-западу Беларуси столбик термометра поднимется до 31 градуса, местами по северо-западной половине страны...
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