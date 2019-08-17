ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара возвращается в Беларусь: 19 августа местами будет до +31°С

18.08.2019 11:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Жара возвращается в Беларусь: 19 августа местами будет до +31°С
Фото из архива

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 19 августа по юго-западу Беларуси столбик термометра поднимется до 31 градуса, местами по северо-западной половине страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-западу - 16-19 градусов. В середине дня воздух прогреется до 24-29 градусов, местами - до 30-31.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 19 августа по юго-западу Беларуси столбик термометра поднимется до 31 градуса, местами по северо-западной половине страны...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Ратомке такса «разорвала» лицо ребенку. Хозяин пса: «Произошло чудовищное стечение обстоятельств»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
18.08.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика