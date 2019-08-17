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Самолеты, парашютисты и брутальные военные. Как в Щучине прошел авиафестиваль

18.08.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Щучине прошел традиционный авиафестиваль «Небо — еще не предел». Кроме  авиашоу, в программе мероприятия были показательные выступления разведывательного батальона, огненное шоу, выставка военной техники, дискотека, салют и концерт групп «На-На» и Boney M. Как прошел авиационный праздник — в фоторепортаже TUT.BY.















 
 
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В Щучине прошел традиционный авиафестиваль «Небо - еще не предел».Помимо собственно авиашоу, в программе мероприятия были показательные выступления...
 
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