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Самолеты, парашютисты и брутальные военные. Как в Щучине прошел авиафестиваль
18.08.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Щучине прошел традиционный авиафестиваль «Небо — еще не предел». Кроме авиашоу, в программе мероприятия были показательные выступления разведывательного батальона, огненное шоу, выставка военной техники, дискотека, салют и концерт групп «На-На» и Boney M. Как прошел авиационный праздник — в фоторепортаже TUT.BY.
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В Щучине прошел традиционный авиафестиваль «Небо - еще не предел».Помимо собственно авиашоу, в программе мероприятия были показательные выступления...
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