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В понедельник в Беларусь возвращается жара

18.08.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем в понедельник, 19 августа, местами по северо-западной половине страны ожидаются грозы, по юго-западу республики температура воздуха местами достигнет +30 +31, сообщает Белгидромет.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Объявлен желтый уровень опасности.

В Минске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха +26.+28°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Жарче всего будет в понедельник в Бресте. Воздух прогреется до +30.+31°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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