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Когда белорусам раздеваться, а когда пахать, непредсказуемая Фемида и слово комика. Тест за неделю

18.08.2019 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе случились резонансные события со счастливой и не очень развязкой. Мы восхищались российскими летчиками, сумевшими без потерь посадить на кукурузное поле неисправный пассажирский самолет. Соболезновали родным и близким двух погибших в горах Грузии белорусок и переживали за здоровье единственной выжившей в этом трагическом происшествии. Гордились победами наших умников. А также просили у погоды еще хоть немного лета. А погода безумствовала — лили дожди, ветры валили деревья, а в небе полыхали небывалые зарницы.

Что вы могли упустить из произошедшего за минувшие 7 дней — узнайте из нашего теста.

 
 
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Что вы могли упустить из произошедшего за минувшие 7 дней - узнайте из нашего теста.
 
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