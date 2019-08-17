Когда белорусам раздеваться, а когда пахать, непредсказуемая Фемида и слово комика. Тест за неделю

Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе случились резонансные события со счастливой и не очень развязкой. Мы восхищались российскими летчиками , сумевшими без потерь посадить на кукурузное поле неисправный пассажирский самолет. Соболезновали родным и близким двух погибших в горах Грузии белорусок и переживали за здоровье единственной выжившей в этом трагическом происшествии. Гордились победами наших умников . А также просили у погоды еще хоть немного лета. А погода безумствовала — лили дожди , ветры валили деревья , а в небе полыхали небывалые зарницы .

Что вы могли упустить из произошедшего за минувшие 7 дней — узнайте из нашего теста.