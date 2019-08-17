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Бывшая биатлонистка Надежда Скардино вышла замуж

18.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Надежда Скардино, выступавшая за белорусскую сборную по биатлону, вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера.


Надежде Скардино 34 года, она объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне в июне 2018-го. Ее вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной «Гонки легенд» в Раубичах в феврале 2019 года.

Надежда Скардино стала олимпийской чемпионкой по биатлону в 2018 году в эстафете на Играх в Пхенчхане. Там же она встретила свою любовь. Уже на следующий день после получения золотой олимпийской медали Скардино познакомился в Пхенчхане с 31-летним швейцарским биатлонистом Мартином Ягером, у них начались романтические отношения.

Недавно Надежда Скардино рассказала о том, что они с Мартином готовятся стать родителями. По словам экс-спортсменки, малыш должен появиться в конце осени. Тогда же Надежда сообщила о предстоящем бракосочетании.

Добавим, что, кроме Олимпиады, Скардино побеждала на Кубке мира в индивидуальных гонках, шесть раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и семь раз — в кубковых эстафетах. У нее также есть бронза Олимпийских игр в Сочи.

 
 
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Надежда Скардино, выступавшая за белорусскую сборную по биатлону, вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Надежде Скардино 34 года, она объявила...
 
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