Директора и крупные бизнесмены на одной скамье. Кто стал фигурантом нового «дела медиков»?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде начинается процесс, где в списке обвиняемых 21 человек. Среди фигурантов — брат известного бизнесмена Сергей Шакутин и директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения Александр Столяров.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Судебные процессы по «делу медиков» идут уже восьмой месяц. Но впервые сотрудники системы здравоохранения и бизнесмены окажутся на одной скамье. Обычно за решеткой оказывались врачи, а представители коммерческих организаций становились ключевыми свидетелями по уголовному делу, некоторые из них, как выяснялось в суде, сперва были задержаны, водворены в СИЗО КГБ, но затем освобождались от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием.

В этом деле иначе. Взяткодатели тоже на скамье подсудимых. Часть фигурантов громкого процесса обвиняется по ст. 430 УК (Получение взятки), другая — по ст. 431 (Дача взятки). Некоторые из них находятся не под стражей.

Кто стал фигурантом нового «дела медиков»?

Александр Столяров — директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения. Ему предъявлено обвинение по ч.ч. 1,2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.

Информация о задержании Столярова появилась 25 июня 2018 года, КГБ сообщил , что наручники на директора надеты за решение вопросов по государственной регистрации лекарств. Тогда же сообщалось: за решеткой также оказался директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. В его гараже нашли 620 тысяч долларов наличными. Правда Шарак не фигурирует в этом деле, не было информации и о том, что он предстал перед судом.

Сергей Зинченко — заместитель директора Центра экспертиз и испытаний здравоохранения. Обвиняется по ч.ч. 1,2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере), санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

Владимир Ладутько — учредитель «Геол-М», основной взяткодатель, который фигурировал во многих процессах по «делу медиков». Он проходил в качестве свидетеля, когда судили бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько, экс-сотрудника «Белмедтехники» Сергея Шунькина, бывшего руководителя Гродненского облздрава Андрея Стрижака, главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка, бывшего главного врача 1-й городской клинической больницы Олега Фомина.

Во время судебного процесса по делу Сергея Корытько бизнесмен рассказывал, что деньги передавал в каечтве благодарности, никакой договоренности заранее не было.

— Все взрослые люди , — говорил Владимир Ладутько. — Понимают.

Суммы были разные. Например, Корытько учредитель «Геол-М» передал две тысячи долларов, Андрею Стрижаку — около 20 тысяч долларов, Владимиру Кравченку — 10 тысяч долларов.

Сейчас бизнесмену Владимиру Ладутько по ч.1 ст. 431 (Дача взятки), ему грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Инга Шалькевич — уже выступала в качестве свидетеля по делу ученого, академика, известного врача Александра Белецкого. Она работала маркетологом в фармацевтической компании, незадолго до увольнения ее шеф попросил передать пакет для Белецкого, внутри было 3 тысячи долларов. Во время допроса в суде Шалькевич настаивала: про деньги ничего не знала, для себя решила, что просто передает «некую информацию».

— Хочу сказать, что Александр Валентинович — единственный человек, которому я могу доверить свою жизнь. В то, о чем вы сегодня говорите, никак не могу поверить. За время нашего знакомства не было ни одного намека на деньги, — рассказывала Инга Шалькевич.

Александр Белецкий приговорен к 7,5 годам лишения свободы . Инге Шалькевич предъявлено обвинение по ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере), санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сергей Лещиловский — начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения. Ему предъявлено обвинение по ч.ч. 1,2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере), санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

Д. Кузнецов, А. Потапович — обвиняются по ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере), грозит до семи лет лишения свободы.

Сергей Шакутин — бизнесмен, директор компании «Искамед», младший брат председателя совета директоров «Амкодора» Александра Шакутина.

Компания «Искамед» была создана в мае 1995 года. Сегодня это одно из крупнейших частных предприятий на фармацевтическом рынке Беларуси. Сеть аптек «Искамед» состоит из 84 торговых точек в различных регионах страны, говорится на сайте компании. У предприятия были заключены прямые договоры с ведущими белорусскими производителями, заводами стран ближнего и дальнего зарубежья. Клиенты предприятия — государственные фармацевтические предприятия, лечебно-профилактические учреждения, крупнейшие частные аптечные сети и большое количество самостоятельных аптек, говорится в презентации компании. Численность персонала «Искамеда» составляет свыше 400 сотрудников.

Сергей Шакутин был задержан летом 2018 года. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере), грозит до семи лет лишения свободы

Леонид Томчин — председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп». Леонид Томчин занимает 33-ю позицию в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника». В настоящее время в составе холдинга «Аптека гупп» 260 аптек, под брендами ADEL и «Добрыя лекi» работает 201 торговый объект. Около 60 аптек находится в управлении «Аптека групп».

Информация о задержании Томчина появилась в августе 2018 года , позже он вышел на свободу и уже в сентябре дал интервью «Office Life» .

— Говоря о перспективах, нельзя не вспомнить о сообщениях в прессе и слухах о вашем аресте.

— Сейчас я перед вами. Думаю, это и есть ответ на этот вопрос.

Леониду Томчину предъявлено обвинение по ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере), санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Роман Альтшулер — исполнительный директор холдинга «Аптека групп». Романа Владимировича, как и Леонида Томчина, обвиняют по ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере), санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Геннадий Соболевский — много лет был главой представительства немецкой компании Fresenius. Соболевский на свободе, он проходил свидетелем по другим судебным процессам, связанных с «делом медиков». Например, на суд над бывшим руководителем Гродненского облздрава Андреем Стрижаком не смог прийти по состоянию здоровья. Это было в январе 2019 года. Когда в мае судили уже главного врача 9-й больницы Валерия Кушниренко взяткодателя снова подвело здоровье: он попал в больницу и попросил суд огласить его показания во время предварительного расследования.

По материалам уголовного дела, бизнесмен передал врачу 8300 долларов и памятную серебряную монету Пресвятой Богородицы. Следователям Соболевский рассказывал, что его ежегодный доход составлял 300 тысяч долларов и он имел возможности давать деньги главному врачу Валерию Кушниренко. Конверт всегда передавался молча, без каких-либо пояснений. Дважды взятка главному врачу передавалась в день его рождения.

«Несмотря на то, что 3 тысячи долларов передавал в день рождения Кушниренко, это был не подарок . Эта сумма не характерна для подарка на день рождения», — пояснял в КГБ свидетель.

Геннадию Соболевскому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 431 (Дача взятки), ему грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Михаил Гаврилов — директор РУП «Академфарм». Ему предъявлено обвинение ч.2 ст. 430 (Получение взятки в крупном размере) и по ч.1 ст. 431 УК (Дача взятки).

Виталий Мусихин — директор компании «Либертон». Она была создана в 1998 году в Риге, специализируется на поставках активных фармацевтических ингредиентов. Мусихин был лауреатом конкурса «Человек дела — 2008». Обвиняется по ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере), санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Представители бизнеса: М. Наубатова — ч.1 ст. 431 УК (Дача вязтки), В. Болотин, В.Самусенко, А. Сычев — ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере).

Вячеслав Гнитий — генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ». На эту должность был назначен в июне 2016 года. Через три года был задержан сотрудниками КГБ. По сообщению ведомства, Гнитий получал взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции. Сейчас ему предъявлено обвинение по ч.ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.

Наталья Судакова — директор Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация». Обвиняется по ч.2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере).

Екатерина Шнитко — заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация». Ей предъявлено обвинение ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

Андрей Щука — генеральный директор Гродненского РУП «Фармация». Обвиняется по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки). Грозит до семи лет лишения свободы.