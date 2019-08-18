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Жара возвращается в Беларусь: 19 августа местами будет до +31°С

19.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Жара возвращается в Беларусь: 19 августа местами будет до +31°С
Днем 19 августа по юго-западу Беларуси столбик термометра поднимется до 31 градуса, местами по северо-западной половине страны ожидаются грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-западу — 16-19 градусов. В середине дня воздух прогреется до 24-29 градусов, местами — до 30-31.-0

Читать полностью: https://m.belta.by/society/view/zhara-vozvraschaetsja-v-belarus-19-avgusta-mestami-budet-do-31s-358718-2019/

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Днем 19 августа по юго-западу Беларуси столбик термометра поднимется до 31 градуса, местами по северо-западной половине страны ожидаются грозы, сообщили...
 
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