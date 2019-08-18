|
В Гомеле вынесли приговор по делу о злостном хулиганстве, разбое и изнасиловании
19.08.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 августа суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Буда-Кошелевского района, обвиняемого в хулиганстве, злостном хулиганстве, действиях сексуального характера вопреки воле потерпевшей, изнасиловании и разбое. Об этом
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии в условиях строгого режима.
Также суд постановил взыскать в пользу одной из потерпевших в качестве возмещения имущественного вреда 8 рублей 23 копейки; в пользу другой потерпевшей — денежную компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Напомним, 18 марта этого года 33-летний уроженец Буда-Кошелевского района
Через пару часов после этого возле дома на проспекте Космонавтов он внезапно напал на 20-летнюю девушку. Как TUT.BY
Ранее 33-летний мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилования — в Беларуси и России. Впервые он надругался над женщиной, когда ему было 16 лет. В Беларуси он также был судим за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии в условиях строгого режима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)