В Гомеле вынесли приговор по делу о злостном хулиганстве, разбое и изнасиловании

Источник материала: Tut.by

16 августа суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Буда-Кошелевского района, обвиняемого в хулиганстве, злостном хулиганстве, действиях сексуального характера вопреки воле потерпевшей, изнасиловании и разбое. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Также суд постановил взыскать в пользу одной из потерпевших в качестве возмещения имущественного вреда 8 рублей 23 копейки; в пользу другой потерпевшей — денежную компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, 18 марта этого года 33-летний уроженец Буда-Кошелевского района приехал в Гомель из России, где последние пять лет отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ночь с 18 на 19 марта мужчина решил отметить свое освобождение. Со случайным прохожим он выпил и поехал с ним искать женщин. Оказавшись на улице Советской возле остановки «Университет», обвиняемый избил 33-летнюю женщину: наносил ей удары по различным частям тела, хватал за волосы и одежду, бил ее об остановку. Вечером 25 марта возле дома на улице Ефремова мужчина в присутствии посторонних совершил хулиганские действия в отношении 29-летней прохожей.

Через пару часов после этого возле дома на проспекте Космонавтов он внезапно напал на 20-летнюю девушку. Как TUT.BY сообщал ранее , жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, возвращалась домой в съемную квартиру. Уже около подъезда кто-то нанес ей сильный удар по голове, от которого она потеряла сознание. Затем неизвестный оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру, где изнасиловал. После забрал у нее пять рублей и, убежав с места преступления, потратил их в игровом клубе на пиво и сигареты.

Ранее 33-летний мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилования — в Беларуси и России. Впервые он надругался над женщиной, когда ему было 16 лет. В Беларуси он также был судим за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.