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Картина выходных: разработка строительных норм, права и гарантии для молодых специалистов и марафон "24 Разам"

19.08.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Картина выходных: разработка строительных норм, права и гарантии для молодых специалистов и марафон "24 Разам"

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Картина выходных. 17-18 августа

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85 лет назад родился Парахневич Михаил Прохорович (д.Минковичи Стародорожского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1965 году окончил БГУ, в 1969-м - Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в редакциях районных газет, в газетах "Мінская праўда", "Літаратура і мастацтва", "Вечерний Минск", в ЦК КПБ. Автор сборников прозы "Грибной дождь", "Обещание", сборника поэзии "Жизнь", юмористического сборника "Модный галстук" и др. Писал также для детей. Умер в 2001 году.

85 лет назад родился Цегельский Владимир Иосифович (д.Метличицы Логойского р-на Минской обл.), белорусский ученый в области информатики, кандидат физико-математических наук, доцент. Один их первых системных программистов Беларуси. Автор научных работ по вычислительной технике, программному обеспечению. Разработал программные средства тестирования ЭВМ, системы программирования для ЭВМ семьи "Минск".

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Теги: Минск
 
 
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