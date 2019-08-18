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Картина выходных: разработка строительных норм, права и гарантии для молодых специалистов и марафон "24 Разам"
19.08.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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85 лет назад родился Парахневич Михаил Прохорович (д.Минковичи Стародорожского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1965 году окончил БГУ, в 1969-м - Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в редакциях районных газет, в газетах "Мінская праўда", "Літаратура і мастацтва", "Вечерний Минск", в ЦК КПБ. Автор сборников прозы "Грибной дождь", "Обещание", сборника поэзии "Жизнь", юмористического сборника "Модный галстук" и др. Писал также для детей. Умер в 2001 году.
85 лет назад родился Цегельский Владимир Иосифович (д.Метличицы Логойского р-на Минской обл.), белорусский ученый в области информатики, кандидат физико-математических наук, доцент. Один их первых системных программистов Беларуси. Автор научных работ по вычислительной технике, программному обеспечению. Разработал программные средства тестирования ЭВМ, системы программирования для ЭВМ семьи "Минск".
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Картина выходных: разработка строительных норм, права и гарантии для молодых специалистов и марафон "24 Разам"
ВЧЕРА Картина выходных. 17-18 августа Читать далее на сайте БелТА
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