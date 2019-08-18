То дожди, то солнце. Погода в Витебске на неделю

Источник материала: Tut.by

Погоду снова будет «штормить»: в середине недели — дожди, но к выходным ситуация улучшится, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник, 19 августа, будет без осадков и жарко — до +27°С. Ветер порывами до 12 м/с.

Во вторник, 20 августа, дневная температура +23…+25°С. Ожидается сильный дождь с грозой.

В среду, 21 августа, термометр покажет +18…+20°С. На целый день зарядит дождь, возможна гроза.

В четверг, 22 августа, дожди должны прекратиться. В дневные часы +19…+21°С.

Такой же будет и пятница, 23 августа: до +21°С, без осадков.

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