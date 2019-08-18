Жара возвращается! Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Вы не поверите, но лето вернулось! В Могилеве на неделе — жара до +29°С. Правда, и дожди с грозами тоже прогнозируют, но в основном по вечерам и ночами. В четверг температура воздуха начнет снижаться. В выходные, по предварительным данным, — около 21 °C и без дождей, обещает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 19 августа, весь день будет солнечно и до +27°С.

Во вторник — жара: максимальная температура воздуха составит +29°С. Вечером и ночью прогнозируют дождь и грозу.

В среду, 21 августа, также будет жарко — +17…+29°С. И так же вечером и ночью прогнозируют дождь и грозу.

В четверг температура воздуха снизится — +16…+22°С. Будет переменная облачность, в первой половине суток местами возможны небольшой дождь, порывистый ветер.

А вот в пятницу, 23 августа, будет ясно и до +23°С.

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