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Жара возвращается! Погода в Могилеве на неделю
19.08.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы не поверите, но лето вернулось! В Могилеве на неделе — жара до +29°С. Правда, и дожди с грозами тоже прогнозируют, но в основном по вечерам и ночами. В четверг температура воздуха начнет снижаться. В выходные, по предварительным данным, — около 21 °C и без дождей, обещает pogoda.by.
Сегодня, 19 августа, весь день будет солнечно и до +27°С.
Во вторник — жара: максимальная температура воздуха составит +29°С. Вечером и ночью прогнозируют дождь и грозу.
В среду, 21 августа, также будет жарко — +17…+29°С. И так же вечером и ночью прогнозируют дождь и грозу.
В четверг температура воздуха снизится — +16…+22°С. Будет переменная облачность, в первой половине суток местами возможны небольшой дождь, порывистый ветер.
А вот в пятницу, 23 августа, будет ясно и до +23°С.
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Всю неделю будет тепло. Правда, прогнозируют и дожди с грозами.
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