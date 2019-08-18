«Welcome home, Jared». Как в Кожан-Городке встречали американца, который бежал к ним 250 километров

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 18 августа, американец с белорусскими корнями Джаред Голдман добрался до Кожан-Городка, конечной точки своего 250-километрового забега по Беларуси. Он прибежал туда, откуда 109 лет назад бежал в Штаты, спасаясь от еврейских погромов, его прадед. Правнука односельчанина жители Кожан-Городка встречали с караваем, баяном, полесскими песнями и наскоро сделанным баннером: «Добро пожаловать домой, Джаред». Получилось скромно, но душевно. Суровый ультрамарафонец расчувствовался, его 74-летняя мама, которая почти сутки добиралась из Сент-Луиса в белорусский агрогородок, чтобы встретить на финише сына, — тоже. «Мне сложно подобрать правильные слова, чтобы описать этот день», — позже напишет на своей страничке в Facebook американец.





К приему американца в Кожан-Городке готовились. Никто, конечно, бордюры не красил, асфальт не менял и ледовый дворец не строил, но молва от двора к двору шла. В воскресенье, когда гость должен был прибыть, на главной площади агрогородка хоть и было тихо, но чувствовалась, что эта тишина тут неспроста.

— Мужики, американца ждете? — интересуемся у двух мужчин, которые сидели в тени памятника воину-освободителю.

— Ну.

— А когда прибежит?

— К двум, говорят, — бросили мужики. Глянули на часы — 13.35.

— А вы, может, о его родственниках что-то знаете?

— Не.

— А чего ждете тогда?

— А что еще делать, — улыбается мужик в белой кепке.

Оргкомитета по встрече американца в пределах видимости не было, поэтому идем прямиком в двухэтажное здание с открытыми дверями. По виду — административное. Так и оказалось. «Кожан-Городокский сельский дом культуры», — гласила табличка у входа.

Директор СДК Людмила Зимич встретила нас в национальном костюме и сразу довела оперативную обстановку: американец — в 18 км от точки назначения.



В СДК к визиту иностранного гостя все готово

— За километров шесть они нам перезвонят, и мы их встретим хлебом и солью возле сельского совета. Песни будем петь и девчонки будут держать красную ленту, — ввела в курс дела директор.

— Вот вы часто ездите, — подключился к разговору Виктор Адамович, который в вышиванке сидел на стуле в кабинете директора. Он тоже член встречающей делегации, баянист (как выяснилось позже — очень даже неплохой), — хлеб же отламывают по кусочкам?

— Эм-м-м. Ну да, — вспоминаем. Хоть на мероприятия, где встречают хлебом и солью, «часто не ездим» — чего-то не зовут.

— Их же там будет три человека (Джаред, его друг и белорусский ультрамарафонец Евгений Гуцалов. — TUT.BY). Один отломал, второй, третий… Правильно? — уточнила у нас Людмила Федоровна.

— Да.

— И в сольку…

— Да.

— Сюда, может, сольку насыпать? — спросила директор СДК, указав на верхушку каравая.

— Сольку же обычно в середину каравая и ставят, — поделился TUT.BY своим скудным опытом встречи иностранных делегаций в белорусской глубинке.

— Я сюда сольки насыплю в середину… Или не надо? — еще раз уточнила Людмила Федоровна.

— Ой, чтоб не рассыпалась, — волнение от встречи американца передалось и нам. Страшно стало. А вдруг Джареду и вправду не понравилось бы, что солька не на макушке каравая лежит?!.





Людмила Федоровна отвечала за протокольную часть встречи американца. Видно было, что волновалась — как мать, которая готовится в первый раз встретить жениха дочери. Все должно быть идеально: песни — душевные, каравай — свежий, солька — на месте.

Когда мы вышли из дома культуры, в тени памятника было уже пятеро мужиков.

— Ну что? Во сколько прибежит? — уже они у нас поинтересовались.

— Около трех, — передали новые вводные ожидающим.

«Для Джареда это как процесс перерождения»

В здании сельсовета тоже царила милая суета — будто перед праздником. Председателя Ивана Карповича Зубко встретили в коридоре на втором этаже. В одной руке он нес электрочайник.

— Заходите, — открыл председатель дверь и пригласил в свой кабинет.

Помещение пахло травяным чаем. На столе стояли полупустые чашки, конфеты, печенье, вокруг которых сидели коллеги из районной газеты «Лунiнецкiя навiны», минчанин, родившийся в Кожан-Городке, Виталий Коротыш, и мама Джареда 74-летняя Джанет. Ее путь в Кожан-Городок был долгим и тернистым. В субботу, 17 августа, вылетела из Сент-Луиса в Филадельфию, оттуда прилетела в Берлин, затем в Минск. Утром в воскресенье ее привезли в агрогородок на машине.



Мама Джареда — Джанет

За чашкой травяного чая немного погрузились в контекст. О своих белорусских корнях Джаред узнал в 10-летнем возрасте, когда ему сказали нарисовать на урок семейное древо. Мама рассказала сыну, что его прадед по папиной линии Гарри Голдман был еврейским эмигрантом Хецке Биребейфе. Он приехал в США в 1910 году, спасаясь от погромов, а потом перевез туда семью. Документальных подтверждений тому, что прадед и дед Джареда жили до эмиграции в Кожан-Городке, у них нет. Однако название этого населенного пункта проскальзывало в семейных беседах. О том, что предки Джареда по отцовской линии связаны с Беларусью, свидетельствует лишь ктуба — еврейский брачный договор, согласно которому дедушка и бабушка бегуна расписались в Минске.

— Название города было написано на нашем фамильном древе. Проблема в том, что никто не мог вспомнить, откуда оно там взялось, но Кожан-Городок слишком сложное название для того, чтобы его просто придумать, — объяснила Джанет.

Молодые Голдманы спрашивали дедушку о прошлом, но тот не очень хотел вспоминать об этом периоде своей жизни.

— Люди, которые мигрировали (в начале XX века. — TUT.BY) в Штаты, никогда не говорили о своей прошлой жизни. Это обычное явление. Они уехали — и закрыли те страницы своей жизни. США для них были началом новой жизни. Казалось, ту, прошлую жизнь, они хотели забыть. Отец Джареда помнит, что однажды дедушка рассказал ему, как его отхлестал нагайкой казак, — вспоминает Джанет.



Жители Кожан-Городка ждут прибытия Джареда

Бегом Джаред увлекся не так давно. До того, как уйти в ЗОЖ, он был менеджером сети хостелов, баров и ресторанов в Берлине. Работа была связана с тусовками и алкоголем. Пять лет назад принял участие в Берлинском марафоне — кардинально поменял свою жизнь: через год он бросил пить, еще через год — курить, еще через год — ушел с работы, которой посвятил 18 лет жизни. За это время он пробежал два марафона, несколько полумарафонов и один ультрамарафон — 60 км вокруг Берлинской стены. О планах сына пробежать 250 километров из Минска в Кожан-Городок мама узнала в прошлом году:

— Я помню, что это был День благодарения. С того времени прошло девять месяцев. Что происходит за это время? Правильно, рождается ребенок. Я думаю, что для Джареда это как процесс перерождения.

«Сейчас будет что-то интересное»

Когда Джареду оставалось несколько километров до финиша, мы вышли из кабинета председателя сельсовета на улицу. По дороге спросили Джанет, что она будет делать, когда сын прибежит.

— Я долго над этим думала. Потом решила, что нужно просто плыть по течению, — улыбнулась мама.

На пятачке у здания сельсовета потихоньку собирался народ. На обочине дороги, по которой должен был прибежать Джаред, стояли зрители, творческий коллектив из дома культуры и девочки в национальных нарядах с красной финишной лентой. Принесли даже белый баннер, на котором вывели маркером «Welcome home, Jared» — «добро пожаловать домой, Джаред». Транспарант доверили держать двум пацанам. Правда, держали они его недолго. Через пару минут плакат лежал на земле, а дети куда-то пропали (позже выяснилось, что их отправили шорты переодеть).

— Давайте потренируемся, — скомандовал Иван Карпович.

Девушки в национальных нарядах развернули на дороге ленточку, за ними разместились дети в новых шортах с транспарантом и Людмила Федоровна с хранительницей каравая (солька — на месте).



Репетиция встречи Джареда

— Выходите, выходите, — зовет Иван Карпович девушку с ребенком, которая выглядывает из соседнего дома посмотреть, что происходит. — Правильно, правильно. Сейчас будет что-то интересное.

Финиш для Джареда был организован просто, но душевно. Без ненужного пафоса и лишней помпы — искренне. Так малая родина и должна встречать своего сына.





«Я нашел то, что искал»

В Кожан-Городок Джаред прибежал около 15.30. Под народные песни он пересек финишную ленточку, обнялся с мамой, с Евгением Гуцаловым, который сопровождал его всю дорогу из Минска, откусил от каравая и на время утонул в толпе сельчан.

— Ну, как вы? — спрашиваем маму, которая с улыбкой наблюдала за сыном.

— Плакать хочется, — призналась Джанет.



Джаред (справа) и Евгений (слева) пересекают финишную черту

Евгения местные отпустили раньше, чем Джареда. Привыкший к длинным дистанциям белорус на финише держался бодро:

— Все очень круто было. Самые главные впечатления — от открытых деревенских людей. Нас встречали с огромным интересом.

Минут двадцать Джареда передавали из рук в руки для фотографий. Затем люди стали потихоньку расходиться. Зря Людмила Федоровна и Иван Карпович так переживали — все прошло на высшем уровне.

— Когда я пересек красную ленточку в Кожан-Городке, меня переполняли чувства. Я люблю смотреть забеги по телевизору, но никогда не думал, что такой прием меня будет когда-то организован и для меня, — поделился Джаред.





Как признался американец, 250 километров по Беларуси прошли гладко:

— Самым сложным, наверное, был языковой барьер. Это налагало определенные ограничения. Я бы, конечно, хотел побольше узнать о людях, но возникали сложности в общении. С Женей проблем не было. У нас с ним было полное взаимопонимание. Мы с ним общались без слов.





— Устал?

— Нет, на удивление. Я думал, что к Кожан-Городку я достигну пределов своих возможностей, но я чувствую себя хорошо. Спокойно пробежал бы еще и завтра километров 60. (…) Я тренировался очень хорошо — и это окупилось. Маршрут и отрезки были продуманы. Они были сложные, но без надрыва. Не было такого, что мы к концу дня были убитыми.





— Кухню белорусскую хоть попробовал?

— В Копыле нас пригласили в дом к местным. Мы вместе выкопали картошку, приготовили, поели. Это был очень аутентичный опыт. Вчера мы были в деревне Ленин. Моя знакомая из Минска договорилась с местной жительницей, чтобы мы у нее остались. Она о нас позаботилась. Ее мама приготовила нам драники. Еда появлялась из каждого уголка дома. Так что у нас было два дня с превосходной аутентичной кухней. В остальное время ели, что попало.

— После Кожан-Городка какие планы?

— Буду продумывать следующий забег.

— Куда в этот раз?

— Пока не знаю. Мне очень понравился этот забег потому, что у него была история. Для меня это очень важно. Не бегать, как сумасшедший, просто для того, чтобы испытать себя. У моего забега должен быть более глубокий смысл. Для меня бег — это как медитация в движении. Путь намного важнее цели.

После встречи в Кожан-Городке Джаред с Евгением и мамой уехали в агроусадьбу. В понедельник их ждет экскурсия по агрогородку и поиски следов белорусских корней семьи Голдманов. Удастся ли их найти, Джаред не знает, но отмечает, что не это главное. Цель своего забега он уже достиг:

— Найти семейные корни в Кожан-Городке было важной частью моего забега — но не главной. Встретить новых людей, получить опыт и узнать побольше о том месте, о котором я практически ничего не знал, — вот о чем был этот проект. Без Жени мое путешествие было бы неполным. Он был очень важной его частью. Я готовился к этому забегу шесть месяцев — и только за две недели до старта узнал, что он ко мне присоединится. Я очень рад, что он разделил со мной этот путь. Я искал в этой путешествии свою семью, а нашел человека, который для меня стал, как брат. Поэтому да — я нашел то, что искал.





…Джаред хотел, чтобы забег по Беларуси был благотворительным. Предыдущие его работодатели из Германии — сеть хостелов The Circus Hotel — часто поддерживают социальные проекты, прося постояльцев делать пожертвования. Таким же образом Джаред собирает средства для «Крыльев ангелов» — инклюзивной спортивной команды из Минска. Деньги нужны на покупку трейловой коляски, чтобы детей с инвалидностью можно было брать на прогулки даже по лесу.

Перепечатка материала запрещена без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com.