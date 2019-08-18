Неизвестный сообщил о «минировании» двух столичных гостиниц

Источник материала: Tut.by

19 августа около 8 часов утра в милицию обратились представители двух столичных гтстиниц — на почту пришли сообщения о минировании. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Фото: пресс-служба МВД

«Час назад в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц „Беларусь“ и „Гарни“. В обоих случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах», — рассказала она.

К гостиницам выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы и иные службы.

В настоящее время проводится обследование зданий на предмет наличия опасных веществ. Возможна эвакуация персонала и гостей гостиниц.

С начала этого года в стране зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Сообщения чаще всего поступают по телефону или на электронные ящики тех объектов или организаций, которые «минируются». Это торговые центры, кинотеатры, станции метро, школы и т.д. При этом ни один такой факт не подтвердился.