ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный сообщил о «минировании» двух столичных гостиниц

19.08.2019 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

19 августа около 8 часов утра в милицию обратились представители двух столичных гтстиниц — на почту пришли сообщения о минировании. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: пресс-служба МВД

«Час назад в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц „Беларусь“ и „Гарни“. В обоих случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах», — рассказала она.

К гостиницам выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы и иные службы.

В настоящее время проводится обследование зданий на предмет наличия опасных веществ. Возможна эвакуация персонала и гостей гостиниц.

С начала этого года в стране зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Сообщения чаще всего поступают по телефону или на электронные ящики тех объектов или организаций, которые «минируются». Это торговые центры, кинотеатры, станции метро, школы и т.д.  При этом ни один такой факт не подтвердился.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц «Беларусь» и «Гарни».
 
Новости дня
Новости общества
 
Витебского «Ленина с котом» отремонтировали, Только теперь вождь почему-то сжал кулак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
19.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика