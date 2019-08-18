Витебского «Ленина с котом» отремонтировали, Только теперь вождь почему-то сжал кулак

Источник материала: Tut.by

Памятник «Ленин с котом» в дачном поселке за железнодорожной станцией Лучеса под Витебском отремонтировали. В мае анархисты отбили Ильичу руку, а кошке — голову. Еще через месяц кто-то облил скульптуру красной краской. Некоторое время Ленин находился под черным покрывалом. После ремонта композиция изменились: «вождь», простиравший ладонь вперед, теперь сжал ее в кулак, пишет «Віцебская вясна».



Фотоколлаж: Дмитрий Мирош

Бетонную скульптуру «Ленин с котом» установили ​​на опушке леса за железнодорожной станцией Лучеса в октябре 2018 года. Ее автор — витебский художник и поэт Игорь Высоцкий.

В мае двое мужчин, которые оказались анархистами, отбили «вождю» руку, а кошке — голову. Вандалов нашли по записям камер видеонаблюдения и наказали за хулиганство. Но через месяц Ильич опять пострадал — неизвестные облили его фигуру красной краской.



Фото: Дмитрий Мирош



Фотоколлаж: Дмитрий Мирош

После ремонта скульптурная композиция изменилась. Ранее Ленин делал левой рукой указывал вперед, в этом же направлении смотрел и кот. Сейчас — грозит кулаком в сторону города (отсюда виден микрорайон Медцентр), а кот смотрит вверх. Цвет памятника также изменился: с «бронзы» на «металлик».



Фото: Дмитрий Мирош