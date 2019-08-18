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Дожди и снова дожди. Погода в Гродно на неделе

19.08.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно будет дождливой, но теплой. Правда, в понедельник ненадолго вернется жаркое лето — до + 29 °C, в остальные дни будет прохладнее, обещает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник будет жарко и облачно, днем и вечером — дождь. Возможна гроза. Воздух днем прогреется до +29°С.

Во вторник — переменная облачность, все время будет идти сильный дождь. Температура воздуха днем — +25°С.

В среду — сплошная облачность и дождь. Столбик термометра днем поднимется всего до 19 градусов тепла.

В четверг и пятницу — облачно и сильный дождь. Температура воздуха днем — +23°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новая рабочая неделя в Гродно будет дождливой, но теплой. Правда, в понедельник ненадолго вернется жаркое лето - до + 29 °C, в остальные дни будет прохладнее.
 
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