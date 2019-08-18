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В Беларуси с 28 августа подорожают звонки по городскому телефону и почтовые отправления

19.08.2019 10:42 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" и "Белпочта" с 28 августа повышают тарифы на некоторые услуги. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 августа 2019 года №66, которое предусматривает установление новых предельных тарифов на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования, официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в "Белтелекоме", в настоящее время тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на оказание услуг. С 28 августа регулируемые тарифы на услуги телефонной связи вырастут в среднем на 8,4%.

"Белтелеком" проводит активную модернизацию своих сетей: устаревшие медные линии связи заменяют на оптоволоконные по технологии GPON, абонентов в городской и сельской местности переключают на современную IMS-платформу. Эти мероприятия способствуют снижению себестоимости оказываемых услуг и увеличению возмещения затрат доходами от регулируемых услуг местной телефонной связи", - отметили в компании.

При этом повышение регулируемых тарифов не коснется других услуг, предоставляемых "Белтелекомом", в том числе интернета и телевидения.

Что касается тарифов на услуги почтовой связи, то пересылка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г для физлиц подорожает с Br0,48 до Br0,54. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли нужно будет доплачивать не четыре копейки, а пять.

Для юрлиц и ИП пересылка почтовой карточки, письма и бандероли до 20 г подорожает на пять копеек - до Br0,45. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли придется доплатить 4,17 копейки (сейчас - 3,33 копейки).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" и "Белпочта" с 28 августа повышают тарифы на некоторые услуги. Постановление Министерства антимонопольного регулирования...
 
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