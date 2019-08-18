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Минздрав определил стимулирующие и компенсирующие выплаты работникам бюджетных организаций

19.08.2019 10:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минздрав определил стимулирующие и компенсирующие выплаты работникам бюджетных организаций
Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило стимулирующие и компенсирующие выплаты (доплаты) работникам бюджетных организаций, которые подчинены и (или) входят в систему министерства, а также работникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к области деятельности Минздрава. Это предусмотрено постановлением №53 от 13 июня 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечне пять стимулирующих надбавок (молодым специалистам, за особенности профессиональной деятельности, сложность и напряженность работы, обеспечение показателей деятельности, высокие достижения в труде) и две доплаты (за работу в сельской местности и за особый характер труда).

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило стимулирующие и компенсирующие выплаты (доплаты) работникам бюджетных организаций,...
 
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