Школы и детсады Борисова преобразились к «Дажынкам»

Источник материала: Единство

Символ богатства

Благоустроенная территория, аллея из туй, треугольные клумбы с горшками из мозаики, свежеокрашенный светлый фасад здания и новый спортивный городок с игровой площадкой — такой вид открывается с пешеходной улицы. Среднюю школу № 20 города Борисова не узнать: она полностью изменилась. И если спортплощадку, ремонт фасада, ограждения и замену окон сделали благодаря финансированию исполкома, то композицию для фасада здания и необычные клумбы придумали и воплотили в реальность учителя.

— Идея нарисовать на фасаде школы цветы из ромбиков и косые линии принадлежит нашим учителям художественно-эстетических дисциплин, — рассказывает директор СШ №20 Ирина Бородко. — Отдел архитектуры одобрил наш эскиз. Орнамент на школе означает символ богатства.

В стиле кантри

Детские сады еще 30 июля продемонстрировали свою готовность. В яслях-саде № 12 полностью оснащен овощной цех. Здесь поменяли сантехническое оборудование, отремонтировали помещения. Но больше всего впечатляет территория вокруг здания.

— В Год малой родины решили оформить ее в сельском стиле, — рассказывает заведующая яслями-садом Ирина Бабицкая. — Условно разделили участок на зоны. У нас есть зона отдыха, аптекарская, летний амфитеатр, пруд, сад, огород. На центральной дорожке липы превратились в нарядных девушек в ярких летних сарафанах…

Территорию детского учреждения украшает стилизованная телега, старинный велосипед, мельница, самодельные скамейки, плетеные корзины в комбинации с мини-грядками, клумбами. Все это появилось благодаря умелым рукам воспитателей и родителей.

Скоро за паспортом

— Всего в регионе 42 учреждения общего среднего образования и 49 дошкольных. К 20 августа каждое должно быть готово к встрече с учениками и воспитанниками, — рассказывает исполняющий обязанности начальника управления по образованию Борисовского райисполкома Сергей Горелик. — Во всех учреждениях провели косметический ремонт. В некоторых заменили кровлю, теневые навесы, отремонтировали пищеблоки с частичной либо полной заменой оборудования, обеденные залы, коммуникационные сети.

Встречают по одежке…

Многие школы и сады кардинально сменили внешний облик.

— Из-за «Дажынак» финансирование в этом году увеличили, что позволило выполнить больший объем работ, — отмечает руководитель. В СШ № 2, 18, 20, 10, 13, 11, детском саду № 6, районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отремонтированы фасады зданий, установлены ограждения. Мы старались уйти от однотонного серого цвета и стремились сделать внешний вид более ярким. На здании коррекционно-развивающего центра появилось изображение жирафа, на многих школах — орнамент. Заменили тротуарную плитку, оборудовали красивые подходы и площадки у школ. В восьми учреждениях установили новые детские площадки.

Преображая внешний вид школ, не забыли и о «начинке». Четыре из них — Лошницкая гимназия, Лошницкая и Новосадская школы в районе, а также СШ № 11 в городе — получили новые компьютерные классы.

Одним из значимых объектов региона стала и школа, которая готовится принять своих первых учеников. Это современное учебное заведение с бассейном, спортивными, тренажерными, гимнастическими, теннисными залами.

— Школа на 720 мест будет в 6-м микрорайоне Борисова. Тут много новостроек и, соответственно, семей с детьми. Новая школа решит вопрос с местами для учеников данного района, — добавил Сергей Горелик.