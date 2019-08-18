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Начался суд над подростком, обвиняемым в убийстве одноклассника и учителя. Репортаж из Столбцов
19.08.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 19 августа, начинается суд над 16-летним Вадимом М., которого обвиняют в убийстве двух человек и в покушении на жизнь еще двоих. Рассматривать дело будет Минский областной суд. Заседания пройдут за закрытыми дверями.
На входе свидетелей и потерпевших просят показать паспорт, продемонстрировать содержимое сумок.
На улице, где стоит дом Вадима М., по-понедельничному тихо. У ворот припарковано авто его отца Виталия. В 9 часов родители еще дома, не на суде. За воротами нервно лает собака.
— Никаких комментариев, — выходит на улицу отец и быстро садится в машину.
— Кто будет защищать Вадима?
— На суде все узнаете.
«Произошедшее для всех нас большая загадка»
11 февраля
О том, что случилось, в то утро, 11 февраля, говорили повсюду — в общественном транспорте, в магазинах, рабочих кабинетах, дома и в соцсетях. Сейчас еще раз вернуться к тем событиям во время суда придется одноклассникам обвиняемого Вадима М., его учителям, жертвам, их родным.
— Он был хороший, и никто его не доводил, — считает одноклассница Вадима, которую вызвали на суд в качестве свидетеля.
Все произошедшее, говорит девушка, «для нас всех — большая загадка».
— И навсегда останется ей, — продолжает она. — Это был его выбор. Теперь его жизнь полностью сломана.
В беседе девушка немногословна. Говорит, давать комментарии «нам нельзя». Лишь упоминает, что все время после трагедии учеников средней школы № 2 сильно поддерживала директор Оксана Лось, интересовалась, как дела, спрашивала, кто как себя чувствует.
— Даже на каникулах, — говорит девушка.
«Во время процесса всем ученикам будут предлагать психологическую помощь»
Оксана Лось, директор средней школы № 2, сегодня с самого утра на работе. Она тоже проходит свидетелем по делу. На суд ее вызвали в четверг. Сколько он продлится, конкретных прогнозов никто не дает.
— Но говорят, что процесс может быть затяжным, — рассказывает директор.
Сколько еще учителей будет проходить по делу свидетелями, Оксана Михайловна не в курсе: «У нас не принято отчитываться».
— Знаю, что сегодня на суде будет заместитель директора и учитель биологии: они признаны потерпевшими.
То, что во время суда многим ученикам школы придется опять вспомнить то, что пытались забыть, вызывает у директора и учителей тревогу. Поэтому во время процесса всем ученикам будут предлагать психологическую помощь.
— Многие дети — уже выпускники. Но они знают, что в любой момент могут прийти к нам за помощью. Те дети, которые перешли в 11-й класс, тоже будут работать с психологами. В любом случае, мы будем предлагать свою помощь. Их право — принять ее или отказаться, но с нашей стороны мы постараемся помочь всем, чем только возможно.
После трагедии в школе прошло чуть больше полугода. Но каждое слово Оксане Михайловне до сих пор дает с трудом.
— Нет ни одного дня, ни одной секунды, чтобы жить без этого. Почему он выбрал такой путь поведения? Никогда никто не мог даже представить такое.
В 10.25 в суд пришли родственники погибшей учительницы Марины Пархимович — муж, сын и родная сестра. Молча прошли досмотр и направились на третий этаж, где будет проходить заседание.
Несколько минут спустя подошел пострадавший Владислав Цвирко с мамой. Внешне парень выглядит спокойно, его мама — тоже.
За три минуты до начала в суда в зал завели более 10 человек. Среди них — потерпевшие учителя, школьники, родители убитого Саши Романова.
Суд проходит в закрытом режиме.
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Сегодня, 19 августа, начинается суд над 16-летним Вадимом М., которого обвиняют в убийстве двух человек и в покушении на жизнь еще двоих. Рассматривать дело будет...
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