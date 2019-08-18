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«Можно стоя?» Суд по новому «делу медиков» начался с опозданием - адвокатам искали место в зале

19.08.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде начался процесс по самому массовому «делу медиков» — обвинение предъявлено 21 фигурантам. Впервые сотрудники системы здравоохранения, директора и бизнесмены предстанут перед судом вместе. Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки).


За полчаса до начала процесса желающих попасть на процесс было столько, что люди выстроились с третьего на четвертый этаж, где разместился зал. Очевидно, все попасть на процесс не смогут.

Защитников, журналистов, обвиняемых и их адвокатов стали пропускать за 20 минут до начала. В клетке — семь фигурантов, остальные — не под стражей. Для них в зале выделили три скамьи.

— Можно стоя? — спрашивали те, кто не смог войти в зал.

Стоя присутствовать на процессе нельзя, за дверями осталось еще много людей. Впервые за последние годы в Минский городской суд пришло столько слушателей.

Начало процесса задерживается: некоторым адвокатам не могут найти место в зале.

— Мы не поместимся, — говорят защитники, которым выделили еще две дополнительные скамьи.

Один из обвиняемых, который находится в клетке, увидев родных, расплакался, достал платок и вытер слезы. Рядом с ним сидит бизнесмен Сергей Шакутин, он держится более уверенно.

Обвинение поддерживают прокуроры Вадим Лолуа и Александр Андреев.

— Люди приехали со всей Беларуси: Светлогорска, Гомеля, — говорит журналистам женщина, которая присутствует на суде в качестве слушательницы.

Суд начался с задержкой в 15 минут, все это время людей пытались разместить в зале.

Напомним, о том, что новое «дело медиков» прокуратура направила в суд стало известно 25 июня. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук, отметив: оно самое большое по количеству обвиняемых.

— Там всего 21 человек, из них 8 — из системы здравоохранения, остальные проходят по ст. 431 УК (Дача взятки), ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов), — рассказывал Алексей Стук, заместитель генерального прокурора.

Массовые задержания врачей и бизнесменов начались в июне 2018 года, в «деле медиков» было более 90 человек обвиняемых и подозреваемых: примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур. Уже во время судебных процессов выяснилось: некоторые взяткодатели были освобождены от уголовной ответственности и стали ключевыми свидетелями по уголовным делам.

28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.

Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам. Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.

Главврача 9-й больницы, 65-летнего Валерия Кушниренко, приговорили к 5 годам колонии, замглавврача медцентра МТЗ Сергея Семижона — к 7,5 года.

Экс-сотрудника «Белмедтехники» Сергея Шунькина признали виновным в получении взятки в 600 долларов и приговорили к 2,5 года лишения свободыв колонии усиленного режима, а начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова приговорили к девяти годам лишения свободы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня в Минском городском суде начался процесс по самому массовому «делу медиков» - обвинение предъявлено 21 фигурантам. Впервые сотрудники здравоохранения и...
 
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