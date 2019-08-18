Порядок аккредитации рейтинговых агентств утвержден в Беларуси

Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств утверждено постановлением Совета Министров и Национального банка от 12 августа 2019 года №530/14, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Действие положения распространяется на юрлица, которые планируют заниматься рейтинговой деятельностью, за исключением иностранных (международных) рейтинговых агентств.

Рейтинговой деятельностью могут заниматься прошедшие аккредитацию и включенные в реестр агентства. Факт включения рейтингового агентства в реестр подтверждается соответствующим свидетельством, выдаваемым Национальным банком.

Для проведения аккредитации рейтинговое агентство представляет в Нацбанк пакет документов. Регулятор отказывает в принятии заявления об аккредитации в течение трех рабочих дней со дня его регистрации, если представлены не все документы.

Общий срок рассмотрения документов, принятия решения об аккредитации или отказе в ней не должен превышать 30 рабочих дней со дня поступления заявления об аккредитации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-