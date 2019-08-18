Минприроды предлагает обсудить новый порядок проведения конкурса по сокращению выбросов от транспорта

Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект постановления "О республиканском конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект документа направлен на совершенствование порядка организации и проведения конкурса. Согласно инструкции, утверждаемой проектом постановления, конкурс будет проводиться ежегодно Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и областными и Минским городским комитетами. В нем могут участвовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится 25 и более единиц механических транспортных средств. Запланированы две номинации: для организаций, у которых от 25 до 100 единиц транспорта, и для тех, у кого их 100 и более.

Предполагается, что информация о проведении конкурса будет размещаться ежегодно не позднее 15 января на официальном сайте Минприроды и комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды. Для участия в нем организации должны будут направить в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в комитет природных ресурсов по месту их нахождения отчет по сокращению выбросов от механических транспортных средств.

Конкурс будет двухэтапным. Первый этап будет проводиться Минским городским и областными комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды в период с 15 февраля по 31 марта с определением победителей по номинациям. Второй этап Минприроды проведет среди победителей первого с 1 по 25 апреля. Участникам будут начисляться баллы за приобретение новых механических транспортных средств, наличие транспорта, который относится к 4-му, 5-му и 6-му экологическим классам, использует электричество или переоборудован для работы на сжатом природном газе либо сжиженном углеводородном газе, а также за каждый 0,1% от суммарной экономии топлива в процентах от установленной нормы расхода. Особое значение имеет отсутствие административных правонарушений по статье 15.50 КоАП (нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками). Баллы также снимаются за перерасход топлива.

"Реализация положений проекта документа будет способствовать активизации творческой инициативы работников организаций, эксплуатирующих механические транспортные средства, в том числе по обеспечению их надлежащей эксплуатации, обновлению парка. Это повлечет снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека благодаря сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - отметили в Минприроды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 августа.-0-