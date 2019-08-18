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В Минске на заводе горел воздуховод
19.08.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром на заводе «Агат» на Независимости, 117а горел воздуховод. Подробности
На месте спасатели обнаружили дым, который шел из покрасочного цеха. По предварительным данным, загорелись отложения в воздуховоде на третьем этаже.
Пожар ликвидирован, его причина устанавливается.
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По предварительным данным, загорелись отложения в воздуховоде на 3 этаже.
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