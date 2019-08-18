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На неделе будет тепло, но с дождями и грозами

19.08.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Область повышенного атмосферного давления, так порадовавшая нас в прошедшие выходные хорошей погодой, уступает место фронтальному разделу с юго-запада Европы. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Во вторник, 20 августа, под влиянием атмосферного фронта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северный 4−9 м/с, при грозах порывистый, в отдельных районах — сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +13…19 °С, по юго-западу до +21 °С; максимальная днем — +22…28 °С, по юго-востоку — +29…31 °С.

21 августа, в среду, под влиянием малоподвижного, контрастного и активного атмосферного фронта будет много облаков. Ночью местами, днем во многих регионах страны по северо-западу в отдельных районах сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +12…19 °С, максимальная днем — от +18 °С по северо-западу до +31 °С по юго-востоку страны.

Во второй половине недели рост атмосферного давления оттеснит фронтальный раздел на восток за пределы нашей страны, поэтому в четверг, 22 августа, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем только по юго-востоку Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью — +11…18 °С, максимальная днем — +18…24 °С, по крайнему юго-востоку Гомельской области — +25…29 °С.

В пятницу и в предстоящие выходные под защитой антициклона нас ожидает вполне комфортная летняя погода, только в утренние часы довольно свежо, Температура воздуха минимальная ночью — +8…14 °С, местами воздух будет остывать до +5…7 °С, максимальная днем — +20…26 °С. Преимущественно без осадков. Ветер слабый. Ночью и утром местами туман.

 
 
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Область повышенного атмосферного давления, так порадовавшая нас в прошедшие выходные хорошей погодой, уступает место фронтальному разделу с юго-запада Европы.
 
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