Источник материала: БелТА

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 августа из-за гроз и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируются грозы. Местами возможны сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 21 градуса. Днем будет 22-28 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 29-31.-0-

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