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Первый раз в первый класс с «Белой Русью»

21.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Совсем скоро для Насти Петрулевич прозвучит первый школьный звонок. Очень хочется, чтобы День знаний стал по-настоящему радостным и ярким праздником, а каждый день школьной жизни открывал новые границы знаний и неизведанные горизонты успехов. Все необходимое для успешной учебы у будущей первоклашки уже есть, в том числе и новенький ранец с канцелярскими принадлежностями – подарок от районной организации «Белая Русь».

— Настя уже умеет считать, знает буквы и читает слоги, — с гордостью рассказывают бабушка Виктория Антоновна и многодетный отец Руслан, — Она сообразительная и старательная девочка. Да и как иначе, когда перед глазами пример старшей сестры Даши, которая пойдет уже в 3-й класс. К слову, за ней и младшенькая Катенька подтягивается: ей на следующий год тоже за парту. Поэтому собрать всех в школу — задача не из легких. А тут портфель, да еще и наполненный всем необходимым! Часть расходов из семейного бюджета отпала, да и внимание само по себе приятно.Первый раз в первый класс с «Белой Русью»

 
 
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Совсем скоро для Насти Петрулевич прозвучит первый школьный звонок. Очень хочется, чтобы День знаний стал по-настоящему радостным и ярким праздником, а...
 
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