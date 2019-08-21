Первый раз в первый класс с «Белой Русью»

Источник материала: Газета Авангард

Совсем скоро для Насти Петрулевич прозвучит первый школьный звонок. Очень хочется, чтобы День знаний стал по-настоящему радостным и ярким праздником, а каждый день школьной жизни открывал новые границы знаний и неизведанные горизонты успехов. Все необходимое для успешной учебы у будущей первоклашки уже есть, в том числе и новенький ранец с канцелярскими принадлежностями – подарок от районной организации «Белая Русь».

— Настя уже умеет считать, знает буквы и читает слоги, — с гордостью рассказывают бабушка Виктория Антоновна и многодетный отец Руслан, — Она сообразительная и старательная девочка. Да и как иначе, когда перед глазами пример старшей сестры Даши, которая пойдет уже в 3-й класс. К слову, за ней и младшенькая Катенька подтягивается: ей на следующий год тоже за парту. Поэтому собрать всех в школу — задача не из легких. А тут портфель, да еще и наполненный всем необходимым! Часть расходов из семейного бюджета отпала, да и внимание само по себе приятно.

