Президент намерен посетить отдаленные райцентры. Глуск в их числе

Источник материала: Радзiма



Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в каждой области посетить отдаленные райцентры. Об этом он сказал 21 августа, посещая Ивьевский район Гродненской области.

Глава государства отметил, что приехал в Ивьевский район, так как очень переживает за «большую ошибку Гродненской области, когда все губернаторы топтались на западе» — больше внимания уделяли развитию именно Гродно и западных районов области. В последние годы, правда, удалось придать импульс развитию региона вокруг Островца благодаря строительству БелАЭС. Но Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания.

«Этим самым я хочу показать, начиная с Ивья, что окраины любой губернии — тоже районы, которые должны развиваться как следует», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в стране уже занялись развитием, и он лично побывал на юго-востоке Могилёвской области, на юге Гомельской области — в Ветковском районе, где на протяжении многих лет занимались восстановлением и развитием чернобыльских районов.

«А вот такие районы в областях, как Ивьевский или Глуск Могилёвской области (я тоже хочу туда поехать), или Копыль в Минской области (тоже туда поеду)… Сейчас я пройдусь по этим районам, которые не валообразующие, которые где-то там… Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области», — отметил Президент.

По материалу БелТА