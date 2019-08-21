Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» стартует в стране с 25 августа

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Оно продлится до 5 сентября. Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Позади большая часть лета, постепенно дети возвращаются из мест отдыха и сельской местности в город. Отвыкнув от интенсивного движения, они нередко попадают в тяжелые ситуации на дороге. Вместе с тем непреклонная статистика напоминает: самым опасным по риску совершения дорожных происшествий с участием детей является август.

За два летних месяца на дорогах республики погибли девять детей, 99 несовершеннолетних получили травмы.

На территории Витебской области за истекший период 2019 года зарегистрировано 20 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 19 детей получили ранения и 2 ребенка погибло.

ДТП со смертельным исходом произошло в Витебском районе с участием ребенка-водителя и Полоцком с участием ребенка-пассажира.

27 апреля в Витебском районе 17-летний подросток, управляя мотоблоком марки «Asiloc» по ул. Центральная д. Курино не справился с управлением мотоблока, наехал на бордюрный камень, после чего мотоблок опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла 26 июня в Полоцком районе.

На 47-м километре автодороги Р-46 «Лепель-Полоцк-граница РФ», водитель Ауди 80 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda 323.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей четыре человека погибли, в том числе 12-летний ребенок и 2 человека получили ранения.

Госавтоинспекция убедительно призывает родителей обеспечить безопасную перевозку ребятишек. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. Также следует напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения, в том числе во дворе, контролировать досуг подростков, не оставлять ключи от автомобилей и мототранспорта в свободном доступе.

Уважаемые родители! Напомните юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников, сооружений, даже если дорога находится на прилагающей к жилой застройке территории. Прежде чем ребенок ступит на проезжую часть, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей.

Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости он него, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю. Кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транспортных средств и большого скопления пешеходов. Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет – садиться за руль мопеда.

Водителям стоит знать: 70% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых. Так что, увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью.

В дни проведения СКМ, согласно пункту 166.9 ПДД водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч.3 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь).

ГАИ привязывает водителей быть предельно внимательными при проезде вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних. Ребёнок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности.

Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший инспектор ОГАИ Дубровенского РОВД капитан милиции