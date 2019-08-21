ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» стартует в стране с 25 августа

21.08.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» стартует в стране с 25 августа

Оно продлится до 5 сентября. Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Позади большая часть лета, постепенно дети возвращаются из мест отдыха и сельской местности в город. Отвыкнув от интенсивного движения, они нередко попадают в тяжелые ситуации на дороге. Вместе с тем непреклонная статистика напоминает: самым опасным по риску совершения дорожных происшествий с участием детей является август.
За два летних месяца на дорогах республики погибли девять детей, 99 несовершеннолетних получили травмы.
На территории Витебской области за истекший период 2019 года зарегистрировано 20 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 19 детей получили ранения и 2 ребенка погибло.
ДТП со смертельным исходом произошло в Витебском районе с участием ребенка-водителя и Полоцком с участием ребенка-пассажира.
27 апреля в Витебском районе 17-летний подросток, управляя мотоблоком марки «Asiloc» по ул. Центральная д. Курино не справился с управлением мотоблока, наехал на бордюрный камень, после чего мотоблок опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Еще одна авария со смертельным исходом произошла 26 июня в Полоцком районе.
На 47-м километре автодороги Р-46 «Лепель-Полоцк-граница РФ», водитель Ауди 80 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda 323.
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей четыре человека погибли, в том числе 12-летний ребенок и 2 человека получили ранения.
Госавтоинспекция убедительно призывает родителей обеспечить безопасную перевозку ребятишек. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. Также следует напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения, в том числе во дворе, контролировать досуг подростков, не оставлять ключи от автомобилей и мототранспорта в свободном доступе.
Уважаемые родители! Напомните юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников, сооружений, даже если дорога находится на прилагающей к жилой застройке территории. Прежде чем ребенок ступит на проезжую часть, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей.
Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости он него, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю. Кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транспортных средств и большого скопления пешеходов. Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет – садиться за руль мопеда.
Водителям стоит знать: 70% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых. Так что, увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью.
В дни проведения СКМ, согласно пункту 166.9 ПДД водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч.3 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь).
ГАИ привязывает водителей быть предельно внимательными при проезде вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних. Ребёнок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности.
Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший инспектор ОГАИ Дубровенского РОВД капитан милиции

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 159
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оно продлится до 5 сентября. Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Позади большая часть лета, постепенно дети возвращаются...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 августа прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика