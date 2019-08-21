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Атмосфера грузинского дворика. Вот зачем на Зыбицкой развесили одежду на веревках

21.08.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на тусовочной Зыбицкой стартует благотворительный сбор одежды от проекта «Калi-Ласка». Зону для сбора вещей украсили как грузинский дворик, развесив на веревки белье. Часть одежды пойдет на украшение фестиваля «Тбилисоба», который пройдет в Минске в ближайшие выходные.


Фото: Владимир Горбатенков

В среду утром во дворике здания по адресу Зыбицкая, 6 развесили сушиться одежду. Таким образом организаторы фестиваля «Тбилисоба» решили обозначить точку сбора вещей для благотворительного проекта KaliLaska.

Пункт приема одежды будет работать сегодня, 21 августа, с 14.00 до 16.00, а также в четверг и пятницу в это же время. Принимать планируют ненужные простыни и покрывала, майки, шорты, платья и другие предметы гардероба — все должно быть в хорошем состоянии. Организаторы предупреждают: дырявые носки у вас не возьмут.

Часть собранных вещей пойдет на украшение фестиваля грузинской культуры «Тбилисоба», который пройдет в Минске в субботу 24 августа. Веревки с сохнущим бельем над головами должны добавить атмосферности празднику.


Фото: Владимир Горбатенков

Похожие инсталляции установят на время фестиваля сразу в нескольких двориках Верхнего города. В воскресенье одежду развесят на парковке по адресу Герцена 2а, где будет работать грузинский гастродворик «Боржоми». Там гости праздника смогут угоститься вином и едой, послушать живую музыку, сыграть в шашки и шахматы и посетить маркет KaliLaska, сообщают организаторы.

Благотворительный проект KaliLaska ежемесячно принимает от белорусов вещи — одежду, обувь, книги и многое другое — и передает их нуждающимся. В августе прием вещей вести не планировали, но организовали, специально к фестивалю грузинской культуры.


Фото: Владимир Горбатенков
 
Теги: Минск
 
 
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Зону для сбора вещей украсили как грузинский дворик, развесив на веревки белье. Часть собранной одежды пойдет на создание атмосферы на фестивале «Тбилисоба»
 
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