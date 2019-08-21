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Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 августа прямые телефонные линии

21.08.2019 14:20 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 24 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

председатель Могилевского областного Совета депутатов Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869),

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 24 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в...
 
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