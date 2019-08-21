Министр Карпенко хочет вывести образование в Беларуси на новый уровень

Глава Министерство образования Игорь Карпенко полагает, что качество белорусского образования следует поднимать, однако подходить к этому вопросу комплексно. Кроме того, министр рассказал, что в новом учебном году будет усилена материально-техническая база учреждений образования.

Эти и другие темы министр поднял перед началом заседания коллегии Министерства образования «Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования» в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка.

«Если мы говорим о повышении качества образования, то здесь много слагаемых, начиная от подготовки педагогических кадров, их методической грамотности, профессиональной компетентности, заканчивая в целом организацией образовательного процесса в каждом конкретном учебном заведении - как составлено расписание, как рационально используется учебное время, насколько грамотно все это выстроено, как сочетаются обязательные занятия с факультативными, насколько учитель умеет развернуть содержание образования для того, чтобы дети лучше его усвоили и приобрели соответствующие компетенции», - цитирует Карпенко БЕЛТА.

Министр также отметил, что в новом учебном году будет усилена материально-техническая база учреждений образования. Он отметил, что беспокойство вызывает обеспеченность школ спортинвентарем: на сегодняшний день обеспеченность инвентарем по легкой атлетике и лыжам составляет 72%. Аналогичная ситуация с базой компьютеров для проведения уроков информатики. По информации Карпенко, в прошедшем учебном году 27% компьютеров, которые использовались в образовательном процессе, были со сроком эксплуатации более 10 лет.

Карпенко также коснулся вопросов психологического комфорта учеников в школах и других учреждениях образования.

«Психологическое здоровье и благополучие учащихся - необходимое условие полноценного развития. Не может учащийся, испытывающий психологический дискомфорт в учреждении образования, классе или на конкретном уроке, качественно учиться и показывать достойный результат. И здесь важно выстроить взаимодействие всех заинтересованных в решении этой проблемы: школы, педагогов, родителей, психологов», - отметил Игорь Карпенко.

получил дисциплинарное взыскание от главы Беларуси. Напомним, что в феврале этого года министр образования Игорь Карпенко за необеспечение безопасности в школахдисциплинарное взыскание от главы Беларуси.