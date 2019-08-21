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Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019"

21.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Такая информация озвучена в эфире "Беларусь 1". Прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" прошло вчера в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров". К нему были допущены 38 исполнителей.

В итоге в финал вышли:

  1. Мария Ермакова (Минск), "VETRA";
  2. София Хролович (Минск), "Давай танцуй";
  3. Мария Жилина (Минск), "Спявала, гукала, чакала";
  4. Арина Пехтерева (Могилев), "Never Again";
  5. Анастасия Жабко (Минск), "Пойми меня";
  6. Елизавета Мисникова (Минск), "Пепельный";
  7. София Рустамова (Брест), "Скажи мне";
  8. Группа "Зефир" (Минск), "Лучшие и первые";
  9. Ксения Галецкая (Гомель), "A better world";
  10. Группа "Мonkey Tops" (Минск), "Посмотри на нас".

Жеребьевка финалистов прошла в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определила очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте. Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси на международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза. Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

belta.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Определена десятка финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019".
 
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