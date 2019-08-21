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Такая информация озвучена в эфире "Беларусь 1". Прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" прошло вчера в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров". К нему были допущены 38 исполнителей.

В итоге в финал вышли:

Мария Ермакова (Минск), "VETRA"; София Хролович (Минск), "Давай танцуй"; Мария Жилина (Минск), "Спявала, гукала, чакала"; Арина Пехтерева (Могилев), "Never Again"; Анастасия Жабко (Минск), "Пойми меня"; Елизавета Мисникова (Минск), "Пепельный"; София Рустамова (Брест), "Скажи мне"; Группа "Зефир" (Минск), "Лучшие и первые"; Ксения Галецкая (Гомель), "A better world"; Группа "Мonkey Tops" (Минск), "Посмотри на нас".

Жеребьевка финалистов прошла в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определила очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте. Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси на международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза. Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

belta.by