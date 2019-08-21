«Вышел на работу, все нормально». Оправданный главный инженер МЗКТ вернулся на предприятие

Источник материала: Tut.by

Последние дни дело Андрея Головача обсуждают на самом высоком уровне. Сперва президент высказался по поводу того, что главный инженер МЗКТ провел в СИЗО четыре года и «ничего в суде не доказали». А вчера председатель Верховного суда сделал громкое заявление : работники СК давили на судей во время процесса по делу Головача.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вышел на работу в понедельник, все нормально, работаю, — говорит TUT.BY Андрей Головач.

С 19 августа оправданный главный инженер Минского завода колесных тягачей вернулся на свою должность спустя четыре года, проведенных в СИЗО. Андрея Головача дважды оправдал суд , но на свободу он вышел только 19 июля 2019 года.

— Никогда и никаких действий против завода и государства не совершал, — говорил в суде главный инженер МЗКТ.

Генеральная прокуратура не согласилась с оправдательными приговорами, внесла протест, в котором попросила отправить дело на новое судебное разбирательство.

— То обстоятельство, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности, — пояснял в суде прокурор Юрий Шерснев.

Оправдательный приговор в отношении Андрея Головача вступил в законную силу. У прокуратуры есть год, чтобы внести протест . Например, если протест будет принесен в президиум Минского городского суда и его отклонят, тогда Генпрокуратура вправе обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.

Напомним, 19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска, который рассматривал новое дело, вынес оправдательный приговор. Андрея Головача признали невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и освободили из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Головач получил 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов». Все эти годы фигурант вину не признавал.

В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента, его во время процесса поддержал и Виталий Вовк, бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ.

— Я считаю, это оговор, — заявил в суде Вовк.

Все это время Андрей Головач продолжал оставаться главным инженером МЗКТ, с ним подписывали контракт, когда находился в СИЗО.