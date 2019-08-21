|
«Вышел на работу, все нормально». Оправданный главный инженер МЗКТ вернулся на предприятие
21.08.2019 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние дни дело Андрея Головача обсуждают на самом высоком уровне. Сперва президент
— Вышел на работу в понедельник, все нормально, работаю, — говорит TUT.BY Андрей Головач.
С 19 августа оправданный главный инженер Минского завода колесных тягачей вернулся на свою должность спустя четыре года, проведенных в СИЗО. Андрея Головача
— Никогда и никаких действий против завода и государства не совершал, — говорил в суде главный инженер МЗКТ.
Генеральная прокуратура не согласилась с оправдательными приговорами, внесла протест, в котором попросила отправить дело на новое судебное разбирательство.
— То обстоятельство, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности, — пояснял в суде прокурор Юрий Шерснев.
Оправдательный приговор в отношении Андрея Головача вступил в законную силу. У прокуратуры есть год, чтобы
Напомним, 19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска, который рассматривал новое дело, вынес оправдательный приговор. Андрея Головача признали невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и освободили из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Головач получил 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов». Все эти годы фигурант вину не признавал.
В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента, его во время процесса поддержал и Виталий Вовк, бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ.
— Я считаю, это оговор, — заявил в суде Вовк.
Все это время Андрей Головач продолжал оставаться главным инженером МЗКТ, с ним подписывали контракт, когда находился в СИЗО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние дни дело Андрея Головача обсуждают на самом высоком уровне. Сперва президент высказался по поводу того, что главный инженер МЗКТ провел в СИЗО четыре...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)