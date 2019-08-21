«Молодежь сегодняшняя - другая, более прагматичная». Ректор РИПО о том, зачем идут в профлицеи и колледжи

Источник материала: Tut.by

Закончилась вступительная кампания в ссузы и профтехлицеи. Перед зачислением и накануне важного для профтеха конкурса World Skills TUT.BY обсудил перспективы и проблемы рабочих специальностей с ректором Республиканского института профессионального образования (РИПО) Валерием Голубовским.



Валерий Голубовский

Мы встречаемся в филиале РИПО «ЭкоТехноПарк-Волма», где готовятся к WorldSkills учащиеся ссузов и профтехлицеев, студенты вузов, попавшие в состав Национальной сборной. Здесь при поддержке проекта Европейского союза оборудованы несколько лабораторий, где можно увидеть, как работают возобновляемые источники энергии, система тепловодоснабжения и пр., а на специальном велотренажере, крутя педали, можно даже вскипятить чайник. Правда, говорят, для этого нужно, чтобы без перерыва, минут 20, педали крутили несколько человек, сменяя друг друга. У нас вскипятить воду на велотренажере так не получилось.

«На среднее специальное образование закон никак не влияет»

— Сразу хочется выразить вам сочувствие — в связи с последними изменениями в законодательстве.

— Это в связи с какими?

— В связи с « законом об отсрочках », который, говорят, убьет среднее специальное образование в стране.

— На среднее специальное образование этот закон вообще не влияет: наш основной контингент — это выпускники девятых классов. Это те дети, которые в 15 лет приходят в колледж получить профессию. По окончании — да, они уже призывного возраста. Но их призовут, когда у них уже будет специальность, и на колледже это никак не отражается.

— Но есть и те, кто приходит после 11 классов, кто выбирает: «колледж +вуз» или вуз.

— Но опять же этот выпускник не призывного возраста. Он прежде всего рассматривает возможность получить профессию в рамках среднего специального обучения. Конечно, по новому законодательству молодому человеку придется отслужить в армии и вернуться для продолжения обучения.

В структуре предприятия 75% — производственный персонал, как раз те, кто имеет профессию, специальность, освоенную в колледже или в лицее.





— У нас же есть колледжи, которые раньше гарантировали выпускникам поступление на 3-й курс вуза, и именно так себя и рекламировали. Сейчас они потеряли свою привлекательность.

— Не гарантировали, а предоставляли такую возможность, экзамены все равно нужно сдать. Как правило, на третий курс шли учиться заочно. Дневной формы по сокращенной программе практически нет. Ее сложно укомплектовать в сегодняшних условиях — и новый закон тут ни при чем. Раньше обучающихся было в два раза больше. В 2010 году только лишь в профтехзаведениях училось около 106 тысяч человек, сегодня — около 66 тысяч. Например, на профессию «оператор станков с ЧПУ» еще в 2009 году можно было набрать 300 человек, из которых третья часть, 100 наиболее мотивированных, могла продолжить обучение по сокращенной программе и получить квалификацию «техник» и рабочую профессию «наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ» в ссузе. Из 100 выпускников ссуза 25 человек поступали на дневное обучение в БНТУ и за три года получали квалификацию «инженер».

Было достаточное количество студентов, из которых можно было сформировать группы. Сегодня в вузе такую группу на дневное не сформируешь, потому что количество выпускников школы и, соответственно, профлицеев снижается. Это последствия конца 90-х — начала 2000-х.

«На протяжении 10−11 класса можно освоить рабочую профессию»

— Так все дело в демографии?

— Конечно. Это говорит о чем? О том, что для колледжей и профлицеев одна из стратегических задач — использовать свою базу, свои кадры для обучения и переобучения взрослых, которые впервые получают рабочую профессию. Есть много прецедентов, когда молодые люди или немолодые, имеющие высшее образование, приходят получать рабочую профессию. Экономист с высшим образованием, например, переучивается на строителя. Наши площадки сегодня активно работают со службами занятости по переобучению или обучению первой профессии.

Самое главное, что в нашей системе нет тупиковых траекторий. Например, некоторые страны вводили ограничения, которые не позволяли освоившим рабочие профессии поступать в вузы. У нас сегодня есть выбор.

После 9 классов можно пойти в базовый класс или в профильный. В базовом классе на протяжении 10−11 класса можно освоить рабочую профессию уже на начальный разряд, например, штукатура. Если после школы такой ученик поступает в профлицей или колледж, то он может пойти по строительному профилю и повысить разряд на более высокий, получить несколько профессий.



Тренажеры, на которых можно, крутя педали, зажечь лампочку или вскипятить чайник

— Профподготовка — это те 6 часов труда, которые ввели в прошлом году и которые странным образом не называются УПК?

— Трудовое обучение это называется. Не соглашусь, что это аналог УПК. По сути — да. По технологии и результату — нет. УПК был центром коллективного пользования, в который по графику свозили детей из разных школ один раз в неделю, и они получали там одну рабочую профессию. Сегодня у нас нет УПК, мы используем базу школ, профтехлицеев и колледжей. В каждом заведении есть несколько смежных профессий. И это увеличивает выбор для школьников. Список профессий расширен.

— В этом году по этой программе будут учиться в 11 классе. Как это работает?

— Есть учебный план, есть учебное заведение, на базе которого есть возможности обучать еще и школьников. Школы через управления образования выбирают площадку и используют этот ресурс, чтобы их ученик мог в течение двух лет освоить профессию и получить свидетельство гособразца.

— Минский ученик непрофильного класса сколько может выбрать специальностей?

— Перечень включает около 80 профессий.

— А зачем вообще поступать в профлицей, если все могут оставаться в школе

и получать разряд на трудах?

— Трудовое обучение — это профессиональная подготовка под конкретные узкоспециализированные задачи на конкретном рабочем месте. В профтехе человек может освоить специальность и несколько смежных профессий плюс получить фундамент, позволяющий переобучаться, дообучаться, например, на штукатура, облицовщика, плиточника.



ЭкоТехноПарк «Волма», лаборатория «Умный дом»

— На какие специальности спрос растет, а на какие — падает?

— Самые ходовые — это строительные специальности, специальности, связанные с техникой — ремонт, слесарные работы. Некоторые колледжи, которые готовят, например, слесарей по ремонту автомобилей, даже делают такие программы, как «Автомалыш», чтобы не в 10−11 классе, а в 7−8−9 ученики могли прийти на факультатив и попробовать себя в этой профессии.

Мы ориентированы сейчас на развитие этой системы, чтобы профориентационная работа для школьников строилась не через два притопа, три прихлопа, когда пришли и рассказали: вот мы такие классные и берем вас в колледж. А чтобы была возможность попробовать профессию: прикоснуться, подержать в руках либо гаечный ключ, либо стамеску, либо контроллер, который надо программировать. Вы видите, сегодня в World Skills выступают ребята, в основном обучающиеся в профтехе, но есть — и с высшим образованием. Тренд в мире идет на развитие высококвалифицированных кадров. Для подготовки таких кадров необходимы соответствующие условия.

Наша концепция сегодня — это развитие ресурсных центров. Сегодня у нас 47 таких центров, они являются структурными подразделениями предприятий и находятся на базе лицеев и колледжей — по их профилю.

Например, МАЗ производит автомобили. Напротив — Минский автомеханический колледж. Специальности: «автомобилестроение и техническая эксплуатация», «ремонт», «диагностика». Одни производят, другие обслуживают. В колледже изучают не только МАЗы, но и те же электрокары. Ресурсный центр — это подразделение учебного заведения, где есть стенды-симуляторы, реальные производственные узлы-механизмы, где учат современные, прошедшие стажировку преподаватели. Профильные заведения сегодня могут привезти учеников и провести в таком центре практические занятия, например изучить устройство электромобиля.

«Молодежь сегодняшняя — другая, более прагматичная»

— Как думаете, почему рабочие профессии сейчас непопулярны?

— Кто это сказал?

— Вы ж сами говорите: мало учеников.

— У нас выпускается около 30 тысяч на профтех, около 40 на ссузах — это 70 тысяч производственного персонала.



Так выглядят лаборатории в ЭкоТехноПарке «Волма»

— То есть на спрос не жалуетесь?

— Я вам больше скажу: если вы зайдете в этом году на сайты учебных заведений и посмотрите конкурс, окажется, что в колледжах он увеличивается. Строители, электромонтажные специальности, общепит, парикмахеры, официанты, автомобилестроение — везде конкурсы. Молодежь сегодняшняя — другая, не та, что советские периоды застала. Она более прагматична, хотела бы гораздо раньше иметь возможности распоряжаться своими ресурсами — временными, материальными, интеллектуальными.

Они хотят гораздо раньше становиться самостоятельными во всем. Беру высшее образование: ничего не имею против, но оно в большей степени академическое, хотя сейчас наши коллеги его и поворачивают в прикладную сторону. Но вот человек получил высшее образование: опыта нет, знания — в теории, стаж нарабатывается еще некоторое время.

Что происходит в лицеях и колледжах? В профлицеях с первого курса — производственное обучение, 15-летний парень уже стоит за станком, к концу первого курса вытачивает реальные детали. На втором курсе он делает более сложные работы, а на третьем — полгода находится на реальном производстве, где ему начисляют зарплату за выполненные изделия и он получает больше, чем его родители.

Если человек, отработав по рабочей профессии, понимает, что он морально созрел, хочет дальше двигаться и у него есть задатки (например, организаторские способности), то он в заочной форме, как правило, получает высшее образование.



Так выглядят лаборатории в ЭкоТехноПарке «Волма»

— Но ему надо как-то еще и ЦТ сдать.

— На сокращенные программы в вуз ЦТ не сдают.

— Проблема профобразования в том, что с ним не сделаешь карьеры.

— Тоже спорный аргумент. Открываем классификатор должностей служащих и смотрим требования к специалистам, которые могут занимать определенные должности. Конечно, генеральным директором со средним специальным не станешь, но руководителем среднего звена — вполне. А это участок в подчинении. Есть штампы и стереотипы, которые можно разрушать.

Вопрос не в образовании, а в том, куда выпускник приходит после него. У нас профессиональное образование достаточно крепкое. Но удержать специалиста и дать ему траекторию роста — задача нанимателя.

«Нельзя импортировать немецкую систему сюда, чтобы она раз — и расцвела пышным цветом»





— В Германии человека для обучения рабочей специальности направляет само предприятие, он учится и работает, и зарплату получает.

— В Германии есть несколько моделей. Вы говорите о дуальной системе. Учащийся идет не в заведение, а на завод, на предприятие или в аптеку — и заключает с ними договор. А аптека или завод говорит: а теоретическую часть вы будете получать в такой-то профессиональной школе. По сути, теорию человек проходит в учебном заведении, все виды практик — в условиях производства. Три года обучения. Первый — полностью затратный для организации, но к 3-му году она на 80% компенсирует свои затраты, вложенные в обучение. Для понимания: у нас все финансирование — на бюджете, в Германии же практическое обучение лежит на плечах заказчика кадров.

— Но у него есть налоговые льготы.

— Но все равно это затраты. А наши предприятия готовы взять на себя финансирование практической подготовки?

— С налоговыми льготами? Почему бы и нет?

— Нет, не готовы. Мы им предлагали: давайте мы проработаем эту модель. У нас на третьем году обучения молодой человек приходит на практику, деньги, которые ему предприятие начисляет, овобождены от всех видов налогов. ФСЗН не платят, подоходный налог не платят. Берите! На стройке, на швейном предприятии — почему не использовать? Не знаю.

В Германии часто компания берет 10 человек, но оставляет себе двоих-троих, а остальные семь уходят на другие предприятия. И даже вопрос не задают: как так, я вложился, а он ушел? Менталитет другой.

Система там складывалась исторически, ей более ста лет. Нельзя импортировать ее сюда, чтобы она раз — и расцвела тут пышным цветом. Должны быть созданы механизмы — нормативные, методические, содержательные. А дальше еще вопрос, кто на предприятиях учить будет. Не каждый хороший плиточник научит другого быть хорошим плиточником.

Но модель подготовки, которая существует сегодня в профтехе, развивается поступательным путем. В нее проникают новые технологии и программы. Открываются новые специальности, в том числе через World Skills. Вот пример компании Knauf, которая объединилась с «Белгипсом», и так мы в двух учебных заведениях открыли специальность мастера сухого строительства, который работает с гипсокартоном. Это отдельная квалификация, навыки проектирования, способность требования заказчика трансформировать во всю эту красоту. Но СМИ об этом не пишут.

— СМИ пишут о том, что читают — про БГУИР, например. Вот сейчас и проверим, интересуют ли читателей рабочие специальности.

— А заголовок какой будет? Вот напишите: «Профессиональное образование — старт в будущее».

— Тогда точно не прочитают.

— Почему?

— Штамп.

— Найдите другой, который зацепит.



Лаборатория, где изучают возобновляемые источники энергии

— А вы как собираетесь цеплять людей?

— Через систему конкурсов, систему встреч с родителями и работодателями прямо на базе учебных заведений — и это делаем круглый год.

— Подождите, ну чем на самом деле проще всего зацепить — зарплатой.

— Хотите развенчаю стеореотип? Вот все думают, что автослесарь — высокооплачиваемая профессия. Нет. Пойдите на автосерсис, спросите, сколько там зарабатывают люди.

— Я думаю, больше преподавателя в профлицее.

— Не факт, есть преподаватели, которые больше тысячи зарабатывают. Часто бывает, что профессия, которая, кажется, хорошо оплачивается, не на первом месте по оплате труда. А зарабатывают другие. Например, оператор станков ЧПУ на заводе. Это программирование, составление программ на изготовление деталей. Оператор готовит чертеж, по нему пишет технологический маршрут, составляет управляющую программу и вводит ее в пульт. Нажимает кнопочку — и станок в автоматическом режиме начинает работать. Предприятия ставят современные станки, и сейчас большая нехватка таких специалистов. Профессия позволяет два, даже три станка вести, и заработная плата — полторы-две тысячи рублей. Но у родителей стереотип, что станочник — стоящий в грязном цеху, в замасленном берете, халате. Зайдите на завод колесных тягачей или на сайт «Амкодора» и посмотрите: стоят станочки в ряд в чистом цеху с ковриками у станка. И стоит парень в хорошей одежде управляет станком.

— Кстати, о стереотипах. Есть стереотип о том, что рабочая среда, скажем так, не самая высококультурная. Вот недавний случай в Щучинском лицее , где записали, как преподаватель разговаривает матом.

— Я могу и другие примеры привести, когда можно зайти в офисное помещение, хорошо отремонтированное, и услышать еще и не такие выражения. Здесь надо для себя определиться: информируя общество, какую цель мы перед собой ставим? Если мы пытаемся достать вот такие отдельные фрагменты и сформировать образ отрасли, то это неправильно.

Если сегодня общество консолидируется для того, чтобы крепко развивать свою экономику, соучастниками должны быть все участвующие в этом процессе, а не только учебное заведение как штамповщик каких-то уникальных людей, которые всех удовлетворят. Надо думать о посещении заводов, чтобы люди видели, что сегодня там даже белые полы в цехах есть.

Недавно прошел семинар с ассоциацией международных перевозчиков. Отдельно у нас водители-международники раньше не готовились вообще. А это серьезный бизнес, учитывая расположение нашей страны. Куда пришли перевозчики? В профтех. «Нам надо открывать специальности». — «Хорошо, давайте делать». В итоге в каждой области есть учебные заведения, которые готовят водителей-международников. Но чем уникальна эта ассоциация перевозчиков? У нее в каждой области есть сильная организация, которая работает на постоянной основе с учебным заведением. Не только на время распределения, во время обучения и практик, организуя обучение с пересечением границы, оформлением всех документов, чтобы у молодого человека было четкое и понятное представление, в чем суть этой профессии.

Если бы бизнес объединялся в подобные структуры, участвовал в процессе подготовки, мы бы гораздо быстрее добились эффекта и сформировали бы совсем другой имидж.





— Если бизнес не показывает заинтересованность в рабочих специальностях, то почему считается, что они нужны экономике?

— На предприятии численность руководства не может быть больше 20%. Остальные 80% — производственный персонал, из них около 60% — это те, кто имеет профтех- или среднее специальное образование, процентов 20 — те, кто имеет общее среднее образование. Это не значит, что они не имеют профессии, это значит, что они попали в реальный сектор не через систему образования, а через обучение на рабочем месте. Есть стереотип, что высшее образование — залог прорывного успеха. Да не так это. Поэтому в европейских странах, той же Германии, Финляндии, основной процент идет в профессиональную школу.

— И каких изменений нам ждать в профтехе?

— Будем повышать качество подготовки квалифицированных кадров. Надемся, нам здесь помогут заинтересованные предприятия. Сейчас при поддержке правительства и Европейского союза идет экспериментальный проект «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси». Он направлен на модернизацию системы профессионального образования. Внедряется Национальная рамка квалификаций, разрабатываются профессиональные стандарты, педработники учатся на их основе разрабатывать содержание новых специальностей, мы повышаем имидж рабочих профессий и обучаем молодежь предприимчивости.

Сейчас важно развивать систему обучения на протяжении всей жизни: можно получать компетенции через различные образовательные программы, выстроить траекторию и добрать более высокий уровень образования. Мы этого и добиваемся.