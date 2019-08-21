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Школьники в Витебской области будут ездить на учебу и кружки бесплатно
21.08.2019 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 сентября школьники в Витебской области снова смогут бесплатно ездить на учебу и кружки,
Как уточнила первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Елена Богданович, до 30 июня 2020 года учащиеся общего среднего образования и среднего специального образования получают право бесплатного проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях.
Напомним, в марте 2018 года по решению облсовета депутатов школьники региона получили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте на дополнительные занятия в кружках и секциях даже в выходные дни. Причем время поездки (например, вечер) значения не имеет.
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Обратите внимание: с 1 сентября учащиеся обязаны иметь специальную справку для предъявления кондуктору, и об этом родители должны позаботиться заранее.
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