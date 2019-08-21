Школьники в Витебской области будут ездить на учебу и кружки бесплатно

Источник материала: Tut.by

С 1 сентября школьники в Витебской области снова смогут бесплатно ездить на учебу и кружки, сообщает «Витебский курьер».

Как уточнила первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Елена Богданович, до 30 июня 2020 года учащиеся общего среднего образования и среднего специального образования получают право бесплатного проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Напомним, в марте 2018 года по решению облсовета депутатов школьники региона получили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте на дополнительные занятия в кружках и секциях даже в выходные дни. Причем время поездки (например, вечер) значения не имеет.

Обратите внимание: с 1 сентября учащиеся обязаны иметь специальную справку для предъявления кондуктору, и об этом родители должны позаботиться заранее. На практике часто случается так, что ученики начинают делать справку лишь в начале учебного года. Первые две недели работники транспортных организаций могут пойти на некоторые уступки, если по внешности ученика видно, что он еще ребенок. Если же это старшеклассник, возраст которого визуально определить трудно, то кондуктор может вполне законно попросить оплатить проезд.