Скандал в OldCity. В гродненском ТЦ принудительно закрыли магазин: что произошло?

Источник материала: Tut.by

В гродненском торговом центре OldCity принудительно закрыли магазин молодежной одежды House. Сейчас торговая точка опечатана. Владельцы франшизы польской торговой марки фирмы LPP компания «ТДМ-Импорт» говорят, что арендодатель в одностороннем порядке решил разорвать с ними договор и не уведомил их об этом за два месяца — как должен был согласно подписанным документам. В торговом центре говорят, что ситуация выглядит иначе: проблема — в нарушении арендатором техники пожарной безопасности.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Клиентам магазина в начале августа стали приходить смс-ки с текстом: «OldCity срочно закрывает House. Распродажа новой коллекции».

— Нас просто хотят выселить, потому что на наше место должен прийти магазин другой торговой марки, — говорят в компании.

С 10 до 11 утра 21 августа была запланирована тотальная распродажа одежды, однако принудительное закрытие магазина было назначено на 9 утра — о чем, по словам администрации ТЦ, представители магазина House были уведомлены заранее.

Покупатели, которые пришли за покупками, оказались около закрытых роллетов.





В администрации торгового центра информацию о новом магазине подтвердили — в сентябре здесь должен открыться магазин российской марки Befree.

— У нас постоянно проходит ротация — это естественный процесс, однако с House получилась несколько другая ситуация. Сразу хотим пояснить — договор аренды с фирмой заканчивается 11 сентября. Однако получилось так, что нам необходимо принудительно закрыть торговую точку раньше. И это связано с тем, что агент не выполняет свои обязательства. По договору одна из сторон в таком случае может расторгнуть его в одностороннем порядке — что мы и делаем, — говорят в администрации торгового центра.

Там объясняют проблему: магазин House имеет площадь 314 квадратных метров. По правилам в таких помещениях должно быть два эвакуационных выхода, однако в House он один. Выяснилось это во время мониторинга торгового центра. Администрация написала агентам несколько писем, в которых указывалось на нарушение, которое необходимо устранить.





— Агент же писал ответные письма, где говорил о том, что, когда помещение им сдавалось в аренду, никаких особых требований не было, а значит, в магазине все в порядке. Мы попросили предоставить заключение государственного пожарного надзора о соответствии нормам пожарной безопасности, но этого не было сделано.

В администрации подняли свои планы — и выяснили, что изначально в них из помещения магазина выхода все же два. Куда делся один — непонятно.





— Мы — единственный такой большой торговый центр в Гродно, пожарная безопасность для нас — не пустой звук, и мы понимаем, что здесь все должно быть без нарушений. После того, как мы отослали несколько претензий данному агенту, но не получили решения проблемы, мы вынуждены были в одностороннем порядке разорвать договор, о чем уведомили вторую сторону заранее. Было известно, что 21 августа нам придется принудительно закрыть магазин. Мера эта вынужденная и непопулярная. Нам самим не нравится сложившаяся ситуация. Но, а вдруг в эти двадцать дней до окончания срока аренды что-то случится? Вопрос риторический, и пусть он останется в теоретической плоскости, однако рисковать мы не хотим, — говорят в торговом центре.



Так выглядит магазин сейчас. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Также, по словам администрации торгового центра, арендатору предлагалась возможность переезда в другую локацию на первом этаже, однако это вариант его не устроил.

Сейчас магазин House закрыт, двери опечатаны.

— Сейчас нам надо привести помещение в соответствии с нормами пожарной безопасности, — говорят в администрации торгового центра.

Арендатор со всем происходящим не согласился — и собирается писать заявление в милицию и обращаться в суд. На место конфликта был вызван участковый.

Магазин House в OldCity был единственной торговой точкой данного бренда в Гродно. Откроется ли где-то в областном центре новый магазин польской марки — пока не известно.

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