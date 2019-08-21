Из-под крыши «сталинки» на проспекте Ленина в Гомеле прямо на тротуар рухнула штукатурка

Источник материала: Tut.by

В Гомеле с дома по адресу проспект Ленина, 14, рухнул фрагмент штукатурки — прямо из-под крыши с высоты пятого этажа. Фото происшествия опубликовали во ВКонтакте в сообществе «Это Гомель, детка!».







К счастью, в этот момент на тротуаре не было пешеходов — и никто не пострадал.