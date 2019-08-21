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«Линейка в 10.00, а первый урок - в 8.30. Как быть родителям?» Минобр о том, как пройдет 2 сентября

21.08.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY пишут родители школьников. Есть те, кто возмущается, что линейки пройдут в понедельник, 2-го сентября. Другие недоумевают, для чего проводить первый урок перед торжественной частью, а не после нее. Поинтересовались у Министерства образования, почему в этом году линейки пройдут в понедельник и можно ли поменять местами линейку и уроки.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Торжественные линейки пройдут в 10:00 2 сентября. А первый урок будет проходить в 8:30. Всегда началом учебного года была линейка. Дети нарядные, с цветами, с родителями идут в школу. А как на этот раз? Привести детей к 8:30 в школу, потом или идти домой, или сидеть под дверями школы? — пишет мама четвероклассника.

В пресс-службе Министерства образования объясняют: что провести сначала — линейку или первый урок — решает администрация учреждения образования.

— Каждая школа сама определяет время. У кого-то сначала пройдет линейка, а затем — первый урок, в каких-то школах — наоборот: сначала урок, затем торжественная линейка.

Традиционно в первый учебный день в школах проходят уроки, посвященные Родине. В этом году его темой станет строка из стихотворения Янки Купалы «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!».

Почему министерство рекомендовало провести линейки в понедельник, 2-го сентября?

— По Кодексу об образовании, учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, — рассказывают в пресс-службе. — Так как в этом году 1-е сентября приходится на воскресенье, мы рекомендуем начать учебный год с понедельника, 2-го сентября, — рассказывают в ведомстве.

При этом если у родителей не получается попасть на линейки своих детей-первоклассников или выпускников, они могут попросить администрацию перенести их на субботу, 31-го августа. Но это — исключительно на усмотрение школы.

В этом году в первый класс пойдет 115 тысяч детей, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего в Беларуси будет учиться 1 миллион 30 тысяч человек.

В 2019 году на работу в учреждения образования придет 4347 молодых специалистов.

 
 
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Поинтересовались у Министерства образования, почему в этом году линейки пройдут в понедельник и можно ли попросить школу провести ее на выходных.
 
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