|
«Линейка в 10.00, а первый урок - в 8.30. Как быть родителям?» Минобр о том, как пройдет 2 сентября
21.08.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY пишут родители школьников. Есть те, кто возмущается, что линейки
— Торжественные линейки пройдут в 10:00 2 сентября. А первый урок будет проходить в 8:30. Всегда началом учебного года была линейка. Дети нарядные, с цветами, с родителями идут в школу. А как на этот раз? Привести детей к 8:30 в школу, потом или идти домой, или сидеть под дверями школы? — пишет мама четвероклассника.
В пресс-службе Министерства образования объясняют: что провести сначала — линейку или первый урок — решает администрация учреждения образования.
— Каждая школа сама определяет время. У кого-то сначала пройдет линейка, а затем — первый урок, в каких-то школах — наоборот: сначала урок, затем торжественная линейка.
Традиционно в первый учебный день в школах проходят уроки, посвященные Родине. В этом году его темой станет строка из стихотворения Янки Купалы «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!».
Почему министерство рекомендовало провести линейки в понедельник, 2-го сентября?
— По Кодексу об образовании, учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, — рассказывают в пресс-службе. — Так как в этом году 1-е сентября приходится на воскресенье, мы рекомендуем начать учебный год с понедельника, 2-го сентября, — рассказывают в ведомстве.
При этом если у родителей не получается попасть на линейки своих детей-первоклассников или выпускников, они могут попросить администрацию перенести их на субботу, 31-го августа. Но это — исключительно на усмотрение школы.
В этом году в первый класс пойдет 115 тысяч детей, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего в Беларуси будет учиться 1 миллион 30 тысяч человек.
В 2019 году на работу в учреждения образования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поинтересовались у Министерства образования, почему в этом году линейки пройдут в понедельник и можно ли попросить школу провести ее на выходных.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)