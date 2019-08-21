Наталья Белинская: «Сбор и обработка информации — основное направление нашей работы»

Источник материала: Полесская правда



23 августа 2019 года государственной статистике Республики Беларусь — 99 лет. Производство официальной статистической информации в Республике Беларусь осуществляет Национальный статистический комитет, в городе Пинске — отдел статистики г. Пинска и Пинского района Главного статистического управления Брестской области.

– Одно из направлений нашей работы – это сбор и обработка централизованной государственной статистической отчетности от респондентов, – рассказывает начальник отдела статистики г. Пинска и Пинского района Наталья Белинская. – В первом полугодии 2019 года работниками отдела обработано 14 947 отчетов от респондентов, 93,7% отчетов получено в электронном формате. Проведено две проверки достоверности данных государственной статистической отчетности, пять семинаров с респондентами по составлению и представлению форм государственных статистических наблюдений, направлено 35 писем по срокам и качеству статистической отчетности и инструктивного характера 316 адресатам. Проведено 18 индивидуальных консультаций.

Еще одно направление работы отдела статистики – это обследования. В городе Пинске сотрудники отдела проводят обследование домашних хозяйств по уровню жизни, а в Пинском районе, кроме обследования домашних хозяйств по уровню жизни, – еще и обследование личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности. Cпециалисты отдела осуществляют наблюдение за динамикой цен и тарифов на потребительские товары и платные услуги, оказываемые населению Пинска. Ежеквартально привлекаемые интервьюеры проводят выборочные обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости в городе и районе, а также обследование объемов розничной продажи и цен на товары у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц на рынках, в торговых центрах Пинска.

В отделе статистики трудится 11 человек. Более 25 лет работают в отделе Н.В. Белинская и Н.А. Командик, более 20 лет – О.А. Богданович и И.Д. Солодуха. Одним из опытных сотрудников является Е.Е. Сологуб. В отдел статистики она пришла в феврале 1996 года. Несмотря на то, что волей судьбы ей приходилось дважды работать в других организациях, Елена Евгеньевна опять возвращалась в отдел. Здесь она трудится до сих пор и в любую минуту готова помочь коллегам.

– В преддверии профессио-нального праздника поздравляю всех нынешних и бывших работников, – обращаясь к сотрудникам, говорит Наталья Белинская. – Выражаю искреннюю благодарность и признательность за их повсе-дневный напряженный труд, ответственное исполнение своего служебного и профессионального долга. Благодарю всех респондентов государственных статистических наблюдений за активное сотрудничество с органами государственной статистики.

Инна УРБАНОВИЧ.

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