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Наталья Белинская: «Сбор и обработка информации — основное направление нашей работы»
21.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Еще одно направление работы отдела статистики – это обследования. В городе Пинске сотрудники отдела проводят обследование домашних хозяйств по уровню жизни, а в Пинском районе, кроме обследования домашних хозяйств по уровню жизни, – еще и обследование личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности. Cпециалисты отдела осуществляют наблюдение за динамикой цен и тарифов на потребительские товары и платные услуги, оказываемые населению Пинска. Ежеквартально привлекаемые интервьюеры проводят выборочные обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости в городе и районе, а также обследование объемов розничной продажи и цен на товары у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц на рынках, в торговых центрах Пинска.
В отделе статистики трудится 11 человек. Более 25 лет работают в отделе Н.В. Белинская и Н.А. Командик, более 20 лет – О.А. Богданович и И.Д. Солодуха. Одним из опытных сотрудников является Е.Е. Сологуб. В отдел статистики она пришла в феврале 1996 года. Несмотря на то, что волей судьбы ей приходилось дважды работать в других организациях, Елена Евгеньевна опять возвращалась в отдел. Здесь она трудится до сих пор и в любую минуту готова помочь коллегам.
Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.
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