ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Белинская: «Сбор и обработка информации — основное направление нашей работы»

21.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Наталья Белинская: «Сбор и обработка информации — основное направление нашей работы»
23 августа 2019 года государственной статистике Республики Беларусь — 99 лет. Производство официальной статистической информации в Республике Беларусь осуществляет Национальный статистический комитет, в городе Пинске — отдел статистики г. Пинска и Пинского района Главного статистического управления Брестской области.

– Одно из направлений нашей работы – это сбор и обработка централизованной государственной статистической отчетности от респондентов, – рассказывает начальник отдела статистики г. Пинска и Пинского района Наталья Белинская. – В первом полугодии 2019 года работниками отдела обработано 14 947 отчетов от респондентов, 93,7% отчетов получено в электронном формате. Проведено две проверки достоверности данных государственной статистической отчетности, пять семинаров с респондентами по составлению и представлению форм государственных статистических наблюдений, направлено 35 писем по срокам и качеству статистической отчетности и инструктивного характера 316 адресатам. Проведено 18 индивидуальных консультаций.

Еще одно направление работы отдела статистики – это обследования. В городе Пинске сотрудники отдела проводят обследование домашних хозяйств по уровню жизни, а в Пинском районе, кроме обследования домашних хозяйств по уровню жизни, – еще и обследование личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности. Cпециалисты отдела осуществляют наблюдение за динамикой цен и тарифов на потребительские товары и платные услуги, оказываемые населению Пинска. Ежеквартально привлекаемые интервьюеры проводят выборочные обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости в городе и районе, а также обследование объемов розничной продажи и цен на товары у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц на рынках, в торговых центрах Пинска.

В отделе статистики трудится 11 человек. Более 25 лет работают в отделе Н.В. Белинская и Н.А. Командик, более 20 лет – О.А. Богданович и И.Д. Солодуха. Одним из опытных сотрудников является Е.Е. Сологуб. В отдел статистики она пришла в феврале 1996 года. Несмотря на то, что волей судьбы ей приходилось дважды работать в других организациях, Елена Евгеньевна опять возвращалась в отдел. Здесь она трудится до сих пор и в любую минуту готова помочь коллегам.

– В преддверии профессио-нального праздника поздравляю всех нынешних и бывших работников, – обращаясь к сотрудникам, говорит Наталья Белинская. – Выражаю искреннюю благодарность и признательность за их повсе-дневный напряженный труд, ответственное исполнение своего служебного и профессионального долга. Благодарю всех респондентов государственных статистических наблюдений за активное сотрудничество с органами государственной статистики.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В гараже Пинского зверохозяйства произошел пожар
Новости дня
Новости общества
 
Макей и Михалок снялись в ролике про танколет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика