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В Беларуси подготовлены предложения по приоритетам научной и инновационной деятельности до 2025 года

21.08.2019 16:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы" обсудили на заседании Общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах, которое прошло под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

Документ должен утвердить в качестве приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности наукоемкие информационно-коммуникационные, цифровые и междисциплинарные технологии; науки о жизни (биологические, химические, медицинские и фармацевтические технологии); энергетику, экологию и рациональное природопользование; машиностроение и инновационные материалы; агропромышленные и продовольственные технологии; безопасность человека, общества и государства.

Эти приоритеты подготовлены на основе разработанного ГКНТ комплексного прогноза научно-технического развития Беларуси на 2021-2025 годы и на период до 2040 года.

"Обсуждаемый проект указа главы государства позволит сконцентрировать государственные ресурсы на реализации наиболее важных и значимых направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности для нашей страны", - подчеркнул Александр Шумилин. Он также отметил, что предпринятые государством, научным и экспертным сообществом меры будут способствовать устойчивому инновационному развитию страны.

По итогам заседания Общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах при ГКНТ проект рассмотренного указа в целом одобрен.

Положение об Общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах утверждено приказом ГКНТ. В его состав входят представители органов госуправления и общественных объединений (Республиканский союз нанимателей "БелСН", Совет СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства", Ассоциация "Инновационное приборостроение"), предприниматели, руководители технопарков и инновационных компаний ("Адани", "Технолит", "ИнКата" и др.).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы" обсудили на...
 
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