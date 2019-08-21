Макей и Михалок снялись в ролике про танколет

Источник материала: Tut.by

Накануне фестиваля интерактивных развлечений «Wargaming Fest: День танкиста» Wargaming и «Белавиа» сняли ролик, в котором про танколет рассказывают министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и музыкант Сергей Михалок.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ролике также снялись актер Камиль Ларин, космонавт Олег Артемьев, генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров, паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов и другие.

В мини-фильме рассказывается, как создавался самый известный самолет из Беларуси, как он стал «летающую рекламу» не только компаний Wargaming и «Белавиа», но и страны в целом.

— Мы постоянно наблюдаем огромный интерес к танколетам, куда бы они ни приземлились, — говорит генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров. — Люди фотографируются на их фоне, делятся своими снимками в соцсетях и, заказывая билеты, надеются, что смогут прилететь в Беларусь именно на них.

Всего танколетов у «Белавиа» два. За три года первый танколет успел совершить 1550 рейсов и побывать в аэропортах 28 стран, доставив 300 000 пассажиров в различные точки земного шара. На счету второго танколета — 400 рейсов, чаще всего его можно увидеть в Германии, Франции, Польше и, конечно же, в Национальном аэропорту «Минск», куда он привозит пассажиров из других стран.