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«Начинаете испанцам подражать: гробите помидоры». В Ивье президент пообещал приехать на помидорный фэст

21.08.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время своей рабочей поездки по Ивьевщине Лукашенко встретился с местными жителями, рассказал им, что знает про местный помидорный фестиваль — и даже пообещал специально приехать на него, сообщает Беларусь 1.


Фото: скрин с видео

В Ивье президент посетил местный центр культуры, где ему показали небольшой фрагмент спектакля «Никто не поверит» по мотивам сказки Яна Экхольма. Молодым театралам Александр Лукашенко посоветовал поступать в Академию искусств. Всем артистам от его имени вручили шоколад «Президент». После Александр Лукашенко посетил выставку мастеров народного творчества и пообщался с жителями города.

Президент отметил, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье. Был приятно удивлен тому, как развивается населенный пункт, а также упомянул и помидорный фестиваль, который недавно прошел в городе.

 — …Оказывается, вы пережили нашествие уборочной кампании, у вас были «Дожинки», и после этого у вас осталось такой центр и городок. Вы молодцы, я наблюдаю (больше по телевизору), вы уже начинаете испанцам подражать: гробите помидоры. Посмотрел: жалко стало, я ж деревенский человек, жалко помидоров. А вы здесь бросаете в друг друга, топчете их — но, наверное, урожай хороший. Пообещал, что приеду, но не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах этих, но приехать посмотреть — может быть.

 
 
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Президент отметил, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье. Был приятно удивлен тому, как развивается населенный пункт, а также...
 
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