Белорус познакомился с россиянкой в интернете, приехал в гости - и обокрал

Источник материала: Tut.by

В российском городе Сургут полиция задержала белоруса по подозрению в краже. По версии следствия, он познакомился с местной жительницей, приехал к ней в гости и украл деньги с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В середине августа с заявлением в милицию обратилась 36-летняя местная жительница. Некоторое время назад она познакомилась в соцсетях с 20-летним парнем из Беларуси, а после долгой переписки он приехал в гости. И семья добродушно предоставила ему ключи от своей квартиры.

В один из дней девушка со своим новым знакомым отправилась в магазин, где оплатила покупки картой своей матери. Парень запомнил пин-код, который ввела подруга. Позже, по версии полиции, когда он был один в квартире молодой человек похитил карту и за 10 минут снял с нее 98 тысяч российских рублей (около 1400 долларов).

Сразу после этих событий парень отправился на поезде в Москву, там его на выходе из вагона и задержали. Молодого человека вернули в Сургут, где теперь расследуется уголовное дело по факту кражи, за такое грозит до 5 лет лишения свободы. Белорус содержится под стражей.