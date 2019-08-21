«Мне нечего сказать». Какими будут последствия громкого заявления Сукало о давлении на суд

Источник материала: Tut.by

После совещания президента и представителями силового блока председатель Верховного суда сделал громкое заявление: сотрудники Следственного комитета оказывали давление на судей. Валентин Сукало предположил, что в отношении виновных будут приняты меры. TUT.BY решил узнать — принималось ли уже какое-то решение по тем, кто давил на суд.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мне сейчас милиционеры начинают писать и оправдываться, что судьи не правы. Что судьи вынесли неправильное решение. Судьи абсолютно правы!», — так Александр Лукашенко в очередной раз прокомментировал дело оправданного главного инженера МЗКТ Андрея Головача.

Андрей Головач провел за решеткой 50 месяцев , дважды был оправдан судом, а обвинение во время последнего процесса строились на показаниях людей, которые даже не явились в суд. 19 июля суд Первомайского района Минска вынес главному инженеру МЗКТ оправдательный приговор.

Обществу не раз говорили: белорусские суды независимые, решение принимают самостоятельно. О том, что сотрудники СК могут оказывать давление на суд, никогда не говорилось. До вчерашнего дня.

— Такие случаи действительно происходят, пусть и нечасто. В частности, так было во время судебного процесса по уголовному делу в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей, — заявил в эфире телеканала «Беларусь 1″ председатель Верховного суда Валентин Сукало.

По его словам, было « давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен».

— Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры, — сказал Сукало.

Вмешательство в разрешение судебных дел — это уголовная статья, по которой может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как узнал TUT.BY, первое уголовное дело (в 2015—2016 годах) в отношении Андрея Головача расследовал сотрудник центрального аппарата Следственного комитета. Мы дозвонились ему по рабочему телефону, чтобы узнать: проводится ли проверка.

— Есть пресс-служба, мне нечего сказать, — ответил он. — Вы много пишете того, что не соответствует действительности, поэтому давать вам каким-то комментарии считаю нецелесообразным. Кому надо, я все объясню.

— А вы уже давали какие-то объяснения?

— Ничего вам сказать не могу.

Расследованием второго уголовного дела (в 2018−1019 годах) также занимался сотрудник центрального аппарата СК, но уже другой следователь. Связать с ним по телефону TUT.BY не удалось.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все четыре года, находясь за решеткой, Андрей Головач обвинялся в получении взяток, свою вину он никогда не признавал и настаивал на невиновности. Наручники на главного инженера надели в мае 2015 года, расследование длилось почти два года и в марте 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал Головача виновным в получении взяток на сумму в 180 тысяч деноминированных рублей и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Тот процесс вела судья Жанна Жуковская.

Не согласившись с обвинительным приговором, главный инженер МЗКТ обратился в Минский городской суд с апелляционной жалобой, приговор отменили и отправили на новое рассмотрение в тот же суд, но уже к другому судье. 5 февраля 2018 года судья Юлия Близнюк вынесла оправдательный приговор Андрею Головачу. Но его т ут же задержали в здании суда , и снова по коррупционному преступлению.

Как рассказывал во время допроса в суде Головач, новое дело появилось через 15 минут после оправдательного приговора. В этот раз дело слушалось в суде Первомайского района Минска, 19 июля 2019 года судья Светлана Черепович огласила оправдательный приговор. 16 августа он вступил в законную силу.

Пообщаться с судьями TUT.BY не смог: в суде пояснили, что непроцессуальное общение с ними запрещено. В пресс-службе Верховного суда уточнили: «Председатель Верховного суда высказался на этот счет и на данный момент других комментариев нет».

В Следственном комитете посоветовали за комментариями обратиться к «источнику информации». Не будет делать пока никаких заявлений и Генеральная прокуратура.

Так какие могут быть последствия после заявления председателя Верховного суда? В ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса (Поводы к возбуждению уголовного дела) указано: поводом может быть сообщение должностного лица или, например, сообщение о преступлении в СМИ. А далее органы, которые имеют право возбуждать уголовное дело (Следственный комитет, Генеральная прокуратура, КГБ), принимают решение: возбуждать уголовное дело по факту или начать проводить проверку.

Проверка длится до 10 дней и может продлеваться до 2-х месяцев. А уже по ее результатам принимается решение. В ст. 174 УПК прописано: по поступившему заявлению или сообщению о преступлении либо при непосредственном обнаружении признаков преступления орган дознания, начальник следственного подразделения, следователь или прокурор принимают одно из следующих решений — о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении проверки.

Кроме того, Следственный комитет может провести служебную проверку и, если будет установлено, что в действиях сотрудников СК есть состав преступления, будет возбуждено уголовное дело. Следственный комитет уже расследовал дела в отношении своих подчиненных, то, что дело находится в их ведомстве, не должно влиять на объективность.

Также уголовные дела могут возбуждаться не только по результатам проверки, но и по факту совершения преступления. В этом случае перечень процессуальных действий шире, чем в рамках проверки. А уже потом конкретному лицу предъявляют или подозрение, или обвинение.