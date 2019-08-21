В Бресте возле Свято-Симеоновского Собора нашли ящик с минами

Источник материала: Tut.by

21 августа во время раскопок возле Свято-Симеоновского Кафедрального Собора в Бресте нашли ящик с минометными минами, сообщает МВД.





Сообщение в милицию поступило от военнослужащего поискового батальона, который ведет в Бресте раскопки возле Свято-Симеоновского Кафедрального Собора. Он рассказал, что во время работы на территории храма обнаружен ящик с минометными минами времен Великой Отечественной войны.

Поисковый батальон работает в том месте около месяца. За это время были подняты из земли более 200 останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.