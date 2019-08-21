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В Бресте возле Свято-Симеоновского Собора нашли ящик с минами
21.08.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 августа во время раскопок возле Свято-Симеоновского Кафедрального Собора в Бресте нашли ящик с минометными минами,
Сообщение в милицию поступило от военнослужащего поискового батальона, который ведет в Бресте раскопки возле Свято-Симеоновского Кафедрального Собора. Он рассказал, что во время работы на территории храма обнаружен ящик с минометными минами времен Великой Отечественной войны.
Поисковый батальон работает в том месте около месяца. За это время были подняты из земли более 200 останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.
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Сообщение в милицию поступило от военнослужащего поискового батальона, который ведет в Бресте раскопки.
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