В Могилеве и Бобруйске задержали четверых закладчиков психотропов. Младшему 17 лет

Источник материала: Tut.by

В Могилеве и Бобруйске задержали четверых белорусов, которых подозревают в закладке психотропов. Один — 19-летний могилевчанин, еще трое — бобруйчане, младшему из которых 17 лет, сообщает УВД Могоблисполкома.





У задержанных при себе и в тайниках обнаружено и изъято в общей сложности более 80 граммов особо опасного психотропного вещества. По информации милиции, все четверо работали на несколько интернет-магазинов и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева и Минска.

Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.