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В Могилеве и Бобруйске задержали четверых закладчиков психотропов. Младшему 17 лет
21.08.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве и Бобруйске задержали четверых белорусов, которых подозревают в закладке психотропов. Один — 19-летний могилевчанин, еще трое — бобруйчане, младшему из которых 17 лет,
У задержанных при себе и в тайниках обнаружено и изъято в общей сложности более 80 граммов особо опасного психотропного вещества. По информации милиции, все четверо работали на несколько интернет-магазинов и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева и Минска.
Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Все они работали на несколько интернет-магазинов и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева и Минска.
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