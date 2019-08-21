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Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста

21.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как известно, руководителями не рождаются – ими становятся. Увидеть и помочь развить лидерские качества и управленческие способности, обучить, расширить кругозор, укрепить гражданскую позицию – вот основная цель Дня резервиста и проекта «Школа молодого руководителя». Ведь наличие компетентных, подготовленных специалистов, готовых к продвижению на ключевые должности, гарантирует стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Именно на этом заострил внимание заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, приветствуя участников мероприятия. При этом он призвал всех быть активными, задавать вопросы и сделать встречу максимально полезной, подчеркнув, что живое общение наиболее ценно и действенно. К слову, диалог действительно получился.

Участие в Дне резервиста и «Школе молодого руководителя» приняли порядка 30 специалистов из всех отраслей, состоящих в резерве руководящих кадров и перспективном кадровом резерве, а также молодые люди, занимающие руководящие должности в сфере АПК. В рамках обучающего мероприятия резервисты имели возможность задать все интересующие вопросы опытным коллегам, специалистам различных служб и отделов райисполкома. Кроме того, участники учебы посетили СУП «Андреевка», Широковский сельский исполнительный комитет, где с ними делились практическим опытом работы.

Обращаясь к участникам встречи, начальник организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев отметил:

— Молодому специалисту, начинающему свою трудовую биографию на предприятии, в организации и учреждении следует помнить, что в кадровый резерв попасть не так уж и сложно. Главные условия – целеустремленность, здоровые амбиции, способность к обучению и самообучению. Дерзайте, будьте смелее и активнее. Хотите, чтобы вас заметили? Будьте заметнее. Сегодня резерв состоит из 85-ти кандидатур.  Приносит ли работа с кадровым резервом реальные результаты? Судите сами. Только за прошлый год из его состава были назначены на руководящие должности 4 человека, что составляет 57,1%

Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста
Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста

 
 
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Как известно, руководителями не рождаются – ими становятся. Увидеть и помочь развить лидерские качества и управленческие способности, обучить,...
 
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