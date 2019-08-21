Кадры решают все. На Будакошелевщине состоялся День резервиста

Источник материала: Газета Авангард

Как известно, руководителями не рождаются – ими становятся. Увидеть и помочь развить лидерские качества и управленческие способности, обучить, расширить кругозор, укрепить гражданскую позицию – вот основная цель Дня резервиста и проекта «Школа молодого руководителя». Ведь наличие компетентных, подготовленных специалистов, готовых к продвижению на ключевые должности, гарантирует стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Именно на этом заострил внимание заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, приветствуя участников мероприятия. При этом он призвал всех быть активными, задавать вопросы и сделать встречу максимально полезной, подчеркнув, что живое общение наиболее ценно и действенно. К слову, диалог действительно получился.

Участие в Дне резервиста и «Школе молодого руководителя» приняли порядка 30 специалистов из всех отраслей, состоящих в резерве руководящих кадров и перспективном кадровом резерве, а также молодые люди, занимающие руководящие должности в сфере АПК. В рамках обучающего мероприятия резервисты имели возможность задать все интересующие вопросы опытным коллегам, специалистам различных служб и отделов райисполкома. Кроме того, участники учебы посетили СУП «Андреевка», Широковский сельский исполнительный комитет, где с ними делились практическим опытом работы.

Обращаясь к участникам встречи, начальник организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев отметил:

— Молодому специалисту, начинающему свою трудовую биографию на предприятии, в организации и учреждении следует помнить, что в кадровый резерв попасть не так уж и сложно. Главные условия – целеустремленность, здоровые амбиции, способность к обучению и самообучению. Дерзайте, будьте смелее и активнее. Хотите, чтобы вас заметили? Будьте заметнее. Сегодня резерв состоит из 85-ти кандидатур. Приносит ли работа с кадровым резервом реальные результаты? Судите сами. Только за прошлый год из его состава были назначены на руководящие должности 4 человека, что составляет 57,1%























