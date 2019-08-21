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Площадь Ленина в Бресте украсили кадками с деревьями
21.08.2019 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Площадь Ленина в Бресте украсили декоративными деревьями в кадках,
В общей сложности по обе стороны проезжей части у площади «высадили» около десятка деревьев. Кадки украшены гербами города.
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В общей сложности по обе стороны проезжей части у площади «высадили» около десятка деревьев.
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