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Площадь Ленина в Бресте украсили кадками с деревьями

21.08.2019 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Площадь Ленина в Бресте украсили декоративными деревьями в кадках, сообщает BrestCity.


В общей сложности по обе стороны проезжей части у площади «высадили» около десятка деревьев. Кадки украшены гербами города.


 
Теги: Брест
 
 
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В общей сложности по обе стороны проезжей части у площади «высадили» около десятка деревьев.
 
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